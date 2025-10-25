Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

  • Thứ bảy, 25/10/2025 12:35 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thanh niên đi xe máy, bất ngờ tông vào gốc cây xanh bên đường, tử vong tại chỗ ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 25/10, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên làm rõ nguyên nhân một người tử vong trên đường, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, nam thanh niên tên T. (SN 2004, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 30/4.

Khi đi tới đoạn ngã 3 Cây Nhang thuộc phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bất ngờ tông vào gốc cây xanh bên đường, nam thanh niên nằm bất động.

Lúc này, người đi đường tới kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Dầu Một nhanh chóng đến hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Cub 50 nằm trên vỉa hè, cạnh thi thể nam thanh niên. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trời đổ mưa, đường trơn trượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Người dân TP.HCM vật vã khi triều cường đạt đỉnh

Chiều 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh gần 1,8 m, trùng lúc mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn giữa dòng nước.

21 giờ trước

Hai cô gái tử vong dưới bánh xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Sau khi va chạm tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - ĐT.746, hai cô gái trên xe máy tử vong dưới gầm ôtô ben đầu kéo.

14:38 23/10/2025

TP.HCM ngập sâu, cảnh sát giao thông 'giải cứu' người đi đường

Do lượng mưa lớn từ rạng sáng, khu vực cầu Quan, TP.HCM bị ngập sâu, nhiều xe chết máy, học sinh và người đi đường không thể di chuyển.

10:17 23/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/tong-xe-vao-cay-ben-duong-nam-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-post1790227.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Thanh niên tông gốc cây Thành phố Hồ Chí Minh Thanh niên tử vong Tai nạn Tai nạn TP.HCM Thủ Dầu Một TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý