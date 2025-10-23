Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM ngập sâu, cảnh sát giao thông 'giải cứu' người đi đường

  • Thứ năm, 23/10/2025 10:17 (GMT+7)
  • 10:17 23/10/2025

Do lượng mưa lớn từ rạng sáng, khu vực cầu Quan, TP.HCM bị ngập sâu, nhiều xe chết máy, học sinh và người đi đường không thể di chuyển.

Theo ghi nhận của PV, rạng sáng 23/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường DT749A, đoạn qua khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM, bị ngập sâu, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Nước dâng cao khiến nhiều xe chết máy, gây ùn ứ. Nhiều học sinh và người đi làm buổi sớm mắc kẹt tại khu vực bị ngập. Rất may, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng có mặt.

Dưới sự chỉ huy của thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trạm trưởng, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và dùng ôtô chuyên dụng hỗ trợ chở người dân, học sinh qua đoạn ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.

Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT, tình hình giao thông tại khu vực đã sớm ổn định.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT và lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ học sinh, người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập sâu:

Rạng sáng 23/10, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM cũng đã giải cứu khoảng 130 người, bao gồm công nhân Công ty Mai Thành và một số người dân phường Bến Cát. Cơn mưa lớn gây ngập lụt đã làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân, may mắn không có thiệt hại về người.

https://tienphong.vn/tphcm-ngap-sau-csgt-dung-xe-chuyen-dung-giai-cuu-nguoi-di-duong-post1789665.tpo

Nguyễn Dũng - Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

