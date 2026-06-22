Ôtô khách tông xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong

Ôtô khách đang chạy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng bất ngờ đâm đuôi xe đầu kéo chở nhiều khung sắt khiến tài xế tử vong, 8 hành khách phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Hiện trường vụ tai nạn trong đêm trên cao tốc khiến 9 người thương vong.

Sáng 22/6, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu nạn, cứu hộ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 21/6, xe khách biển kiểm soát 99H-06.xx do anh N.T.N (SN 1990), trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh điều khiển, lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển tới Km 557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, va chạm xảy ra với xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx kéo theo rơ-mooc 29RM-046.xx do tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1989), trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An điều khiển, chở nhiều khung sắt lớn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ôtô khách găm chặt vào phần khung sắt mà xe đầu kéo đang chở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cứu nạn tại hiện trường.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách N.T.N tử vong, 8 người khác đi trên xe khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.