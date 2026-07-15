Bị yêu cầu rút kinh nghiệm vì trả lời chất vấn không đúng trọng tâm

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Trưởng Ban quản lý chợ Long Biên rút kinh nghiệm trong công tác giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn chợ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ năm) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/7, HĐND thành phố tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn, tái chất vấn. Ảnh: Tiền Phong.

Nhóm vấn đề thứ nhất là thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chất vấn các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

Về nội dung ATTP, đại biểu Nguyễn Lan Hương (tổ đại biểu 19) đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ trên địa bàn về việc thành phố Hà Nội có nhiều chỉ đạo kiểm soát ATTP nhưng việc này chưa được xử lý dứt điểm, trách nhiệm của phường ra sao?

Đại biểu cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên khi để hoa quả không nguồn gốc, không hóa đơn bày bán tại chợ như phóng sự đã phản ánh.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Lan Hương về công tác quản lý ATTP, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã kiểm tra 190 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý hành chính 93 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 691 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc trị giá gần 186 triệu đồng.

Liên quan nội dung phóng sự phản ánh về nguồn gốc xuất xứ của một số mặt hàng hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà lý giải, các trường hợp xuất hiện trong video chủ yếu là nhân viên bán hàng thuê.

Do quy mô hàng hóa lớn, các quầy thường thuê khoảng 10 nhân viên bán hàng và những người này không được chủ cơ sở bàn giao sẵn các giấy tờ pháp lý tại quầy.

Ông Thắng khẳng định: Thời gian tới, UBND phường sẽ yêu cầu các chủ hộ kinh doanh phải xuất trình và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tại cửa hàng để sẵn sàng cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Chợ Long Biên. Ảnh minh họa: Tiền Phong.

Tiếp tục làm rõ vấn đề, ông Vũ Quốc Hưng - Trưởng BQL chợ phường Hồng Hà (quản lý chợ Long Biên) cho hay, từ khi chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ mức độ hai theo chính quyền hai cấp, công tác an toàn thực phẩm luôn được đơn vị chú trọng.

Trưởng BQL chợ thông tin thêm, do phóng sự được ghi hình vào ban ngày - thời điểm các hộ bán lẻ, bán thuê hoạt động nên người đứng quầy chưa nắm bắt đầy đủ thông tin để trả lời rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.

Trên thực tế, qua các đợt kiểm tra liên ngành vào ban đêm đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương lớn, hầu hết hàng hóa lưu thông qua chợ đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Trong năm 2026, BQL chợ cũng đã phối hợp xử phạt một số trường hợp vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Trước các nội dung giải trình trên, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tọa kỳ họp nhiều lần yêu cầu Trưởng BQL chợ Long Biên trả lời đúng vào nội dung câu hỏi.

Đồng thời, bà yêu cầu vị này thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm trong công tác giám sát, kiểm tra, tránh việc đổ lỗi cho khách quan hay do người làm thuê không nắm rõ thông tin.

Bà Hà chỉ rõ, việc cán bộ quản lý đi cùng đoàn ghi hình nhưng không nắm được tình trạng hóa đơn, chứng từ của các hộ kinh doanh là chưa thực hiện tròn vai trò, nhiệm vụ được giao.

Để làm rõ các nội dung phản ánh và nâng cao hiệu quả quản lý, bà Hà đề nghị Trưởng BQL chợ Long Biên nhanh chóng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu vực được phản ánh để kịp thời xác minh, làm rõ thông tin.

Đồng thời, BQL chợ cần chủ động rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn chợ, sớm hoàn thiện văn bản báo cáo kết quả chính thức gửi tới HĐND thành phố.