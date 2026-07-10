Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập đô thị

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và đô thị, trong đó có úng ngập trên địa bàn.

Sáng 10/7, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/7, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; xem xét quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; đồng thời tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến, kỳ họp xem xét 48 nội dung, trong đó có nhiều báo cáo, như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026…

Đáng chú ý, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, kỳ họp sẽ xem xét quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027; quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn thành phố…

Kỳ họp cũng sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và đô thị.

Cụ thể, HĐND thành phố sẽ tái chất vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Nội dung thứ hai, HĐND thành phố sẽ chất vấn về vấn đề úng ngập đô thị trên địa bàn.

Trao đổi thêm về nội dung phiên chất vấn, ông Trần Hợp Dũng - Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, vấn đề úng ngập gây ra nhiều ảnh hưởng, cả về an toàn thực phẩm, môi trường, ùn tắc giao thông…

Khẳng định thời gian qua, Hà Nội đã rất nỗ lực trong giải quyết vấn đề úng ngập, cũng như nhiều vấn đề khác theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Trần Hợp Dũng cho biết, việc rà soát, chất vấn để chỉ ra các vấn đề, để tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư công, hướng tới đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, bà Bạch Liên Hương - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP cho biết, đây là một trong 5 điểm nghẽn đã được chỉ ra của thành phố. UBND TP đang chỉ đạo sát sao nhiều nhiệm vụ với các cấp, các ngành để giải quyết.

Khi Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề an toàn thực phẩm nói chung và vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cho học sinh nói riêng rất được quan tâm. HĐND vừa tổ chức giám sát, cho thấy, việc triển khai bữa ăn bán trú được thực hiện rất kỹ lưỡng.

Nêu việc HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức tái chất vấn về an toàn thực phẩm, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh, bà Bạch Liên Hương cho biết, tinh thần sẽ chất vấn rất toàn diện.

Các đơn vị từ lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương sẽ trả lời các câu hỏi về các vấn đề: bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, các vấn đề có liên quan.