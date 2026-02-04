Thông điệp ẩn sau công bố của Trung Quốc về tàu sân bay vũ trụ

Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tích hợp giữa không gian và không trung mang tên Nantianmen (Nam Thiên Môn). Trung tâm của hệ thống này là tàu sân bay vũ trụ Luanniao.

Hình ảnh mô phỏng về tàu sân bay vũ trụ Luanniao của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Từ boong tàu sân bay vũ trụ Luanniao, các chiến đấu cơ không gian không người lái có tên Xuannu, sẽ phóng tên lửa siêu vượt âm, tấn công mục tiêu cả trong khí quyển lẫn trên quỹ đạo. Theo kênh DW (Đức), Luanniao dự kiến dài 242 m, sải cánh 684 m, trọng lượng cất cánh được cho là lên tới 120.000 tấn.

Dự án khổng lồ

Một bản tin ngắn trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công bố tàu Luanniao dưới dạng mô hình 3D chân thực đang lơ lửng trên Trái Đất, phóng các tên lửa và bắn vũ khí trong không gian vũ trụ.

Chuyên gia an ninh không gian Juliana Suess thuộc Viện Vấn đề Quốc tế và An ninh Đức (SWP), nhận định: “Trung Quốc từ lâu đã giữ vị trí số hai trong lĩnh vực không gian, đứng sau Mỹ và bỏ xa châu Âu”. Theo bà, Bắc Kinh đã đầu tư những khoản tiền rất lớn và đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, không gian mang vai trò rõ rệt về uy tín đồng thời quan trọng đối với năng lực quân sự.

Chỉ xét riêng về trọng lượng, tàu sân bay vũ trụ theo kế hoạch sẽ vượt trội hơn các hàng không mẫu hạm lớn nhất hiện có khoảng 20%. Tàu sân bay lớn nhất đang hoạt động USS Gerald R. Ford có chiều dài khoảng 337 mét và chiều rộng 78 mét, nặng khoảng 100.000 tấn bao gồm nhiên liệu, thủy thủ đoàn và thiết bị.

Xét về mặt kỹ thuật, kế hoạch này vượt xa khả năng của các tên lửa hiện hành trong việc đưa vật thể vào quỹ đạo. Ngay cả khi việc lắp ráp môđun trong không gian về mặt lý thuyết là khả thi, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại.

Chúng bao gồm nguồn cung cấp năng lượng, hệ thống đẩy, làm mát, bảo vệ khỏi mảnh vỡ không gian và trên hết là chi phí khổng lồ. Một phương tiện vận chuyển trọng lượng 120.000 tấn trong không gian sẽ hoàn toàn vượt quá khả năng tải trọng thực tế của bất kỳ hệ thống phóng nào hiện nay như Starship của SpaceX.

Nhà ngoại giao và nhà phân tích không gian người Đức Heinrich Kreft cho biết, từ góc nhìn hiện tại, dự án này "hoàn toàn phi thực tế". Tuy nhiên, ông vẫn coi nó là một phần của lộ trình dài hạn hơn. Ông Kreft lưu ý với DW: "Nhiều thứ từng là khoa học viễn tưởng cách đây 20 hoặc 30 năm giờ đã trở thành hiện thực".

Siêu vũ khí gửi tín hiệu chiến lược

Các phân tích Mỹ nhìn nhận Luanniao là một tín hiệu chiến lược. Theo cây bút Brandon J. Weichert tại tạp chí The National Interest, Luanniao nằm trong chiến dịch tuyên truyền quy mô, nhằm khiến phương Tây lo lắng, đồng thời tiêu tốn thời gian và nguồn lực.

Cùng quan điểm, ông Kreft đã dẫn ra hàng loạt tuyên bố gây choáng ngợp về các “siêu vũ khí” của Trung Quốc vốn thường bị các chuyên gia phương Tây đánh giá là “thiếu tính khả thi”, nhưng lại được xem như một phần của câu chuyện răn đe mà Bắc Kinh muốn dựng lên.

Trong khi đó, bà Juliana Suess lại đặt dự án này trong bối cảnh chính sách an ninh. Bà cho rằng các sáng kiến như vậy cần được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ răn đe, với mục tiêu là phô diễn sức mạnh và khả năng triển khai năng lực trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, bà cũng coi việc công bố dự án tàu sân bay vũ trụ Luanniao là phản ứng của Trung Quốc trước các kế hoạch phòng thủ tên lửa trong không gian của Mỹ.

Trong đó có đề xuất “Golden Dome” (Vòm Vàng) do Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm bảo vệ nước Mỹ trước mọi đe dọa từ trên không, thông qua một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng gồm tên lửa đánh chặn đặt trên mặt đất và trên biển, các hệ thống radar, và có thể cả các phương tiện đánh chặn đặt trong không gian.

Điều cốt lõi để răn đe hiệu quả, theo bà Juliana Suess, trước hết nằm ở tính đáng tin cậy.

Bà phân tích: “Việc một dự án tham vọng và cồng kềnh như tàu sân bay không gian này có đủ độ tin cậy hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác”. Chính vùng xám giữa thật và giả là nơi Luanniao nhắm tới, trở thành mối đe dọa được phóng đại, có giá trị chính trị ngay từ rất lâu trước khi bất cứ tấm thép nào được ghép nối.

Ông Kreft gọi đây là “chiến tranh tâm lý”, nhưng đồng thời cũng cảnh báo không nên xem nhẹ. Theo ông, Trung Quốc đang chuẩn bị cho mọi kịch bản vũ khí của tương lai, ví dụ như nghệ laser - lĩnh vực mà Bắc Kinh dường như đang dẫn đầu thế giới.