Thời tiết xấu đe dọa bóng đá Anh

Tuần này, các giải bóng đá hạng thấp ở Anh rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều trận đấu bị hoãn hoặc bỏ dở do mưa lớn và ngập lụt.

Hàng loạt trận đấu của bóng đá Anh bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.

Cơ quan Khí tượng Met Office phát cảnh báo màu hổ phách "nguy hiểm đến tính mạng", khiến các đội bóng và người hâm mộ phải dè chừng trước thời tiết khắc nghiệt.

Các trận đấu ở National League North bị ảnh hưởng nặng nề, với Southport gặp Alfreton Town, Hereford tiếp Marine, và South Shields gặp Peterborough Sports đều bị hoãn. Ở những trận đã bắt đầu, như Spennymoor gặp Chester, trọng tài buộc phải dừng trận khi đội khách dẫn trước 2-0.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Northern Premier Division, khi Cleethorpes gặp Whitby, Gainsborough gặp Hyde hay Blyth Town gặp Redcar Athletic đều không thể diễn ra, trong khi Hallam FC tiếp Dunston bị bỏ dở giữa trận.

Một số trận đấu khác, như Heaton Stannington gặp Grimsby Borough, phải dừng ngay từ hiệp một vì sân bị ngập nước. Dù vậy, các giải đấu ở National League (hạng 5 Anh - PV) trở lên hầu như không bị ảnh hưởng.

Thời tiết ở Anh chuyển biến phức tạp.

Mike Silverstone, Phó Giám đốc Met Office, cho biết Wales và Tây Bắc nước Anh là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các cảnh báo màu vàng cũng được đưa ra cho vùng Tây Nam, Tây Bắc nước Anh và các khu vực trung tâm, phía bắc Wales.

"Mưa lớn sẽ tràn vào Nam Wales từ tối chủ nhật và kéo dài tới thứ hai. Lượng mưa tích lũy có thể lên tới 100-120 mm ở các khu vực cao, trong khi những nơi thấp hơn khoảng 20-40 mm", ông Mike Silverstone nói.

Thời tiết xấu dự kiến kéo dài sang tuần tới, với mưa lớn tập trung từ đêm chủ nhật đến thứ ba, nối tiếp sau tuần trước khi một số khu vực nước Anh bị tuyết phủ dày và nhiệt độ giảm xuống -12°C, Khi ấy, nhiều trường học đóng cửa và Met Office phải phát cảnh báo hiếm gặp về "tuyết kèm sấm sét".

Với tình hình này, lịch thi đấu bóng đá hạng thấp ở Anh chắc chắn sẽ còn bị xáo trộn, trong khi các CLB và cầu thủ phải đối mặt với những thử thách chưa từng có từ thiên nhiên.