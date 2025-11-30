Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề nghị 150 triệu euro phá kỷ lục chuyển nhượng của MU

  • Chủ nhật, 30/11/2025 08:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

MU được cho là chuẩn bị thực hiện thương vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử CLB, với mục tiêu mang về ngôi sao đẳng cấp thế giới.

MU sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng với Vinicius.

Chỉ hơn 4 tuần nữa, kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa, và các đội bóng Premier League sẵn sàng tăng tốc trong việc săn cầu thủ mới cho giai đoạn nửa cuối mùa giải 2025/26.

MU trải qua mùa chuyển nhượng hè 2025 bùng nổ, nâng cấp hàng công với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, đồng thời bổ sung thủ môn Senne Lammens và trung vệ Diego Leon. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim sớm nhắm tới mục tiêu tiếp theo, và CLB sẵn sàng tất tay để đưa Vinicius về Old Trafford.

Thời gian qua, nhiều cái tên từng được liên hệ với "Quỷ đỏ", đặc biệt các tiền vệ Carlos Baleba và Elliot Anderson. Tuy nhiên, theo Fichajes (Tây Ban Nha), mục tiêu là tiền đạo cánh Vinicius Junior của Real Madrid. MU được cho là sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng CLB, 89 triệu bảng cho Paul Pogba năm 2016, với con số dự kiến lên tới khoảng 150 triệu euro (131,5 triệu bảng) để chiêu mộ ngôi sao Brazil.

Vinicius là trụ cột dưới thời HLV Carlo Ancelotti, nhưng với Xabi Alonso, cầu thủ 25 tuổi thường xuyên phải ngồi dự bị, khiến tương lai tại Bernabeu trở nên bất ổn. Real Madrid cố thuyết phục anh gia hạn hợp đồng tới sau 2027, nhưng Vinicius được cho là không mặn mà do mâu thuẫn với Alonso.

Nếu thương vụ diễn ra, MU sẽ có trong tay một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới, nhưng "Quỷ đỏ" sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Liverpool cùng một số CLB ở Saudi Pro League. Những đội bóng này cũng đang để mắt tới Vinicius.

Với Ancelotti, công việc dẫn dắt MU quá áp lực

HLV Carlo Ancelotti từng đích thân thừa nhận rằng áp lực tại Old Trafford quá lớn.

15 giờ trước

Cầu thủ giá 44 triệu bảng gật đầu với MU

Trong bối cảnh MU ráo riết tìm kiếm một tiền vệ mới cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, Joao Gomes nổi lên như một lựa chọn khả thi.

15 giờ trước

Cú hích cho MU

MU nhận tin vui khi trung vệ Lisandro Martinez đủ thể lực để thi đấu, chấm dứt 10 tháng vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

17 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

