Thời tiết ngày 16/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày 16/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù, trời rét về đêm và sáng. Trong khi đó, các tỉnh Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ có nơi trên 32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/1, thời tiết các khu vực trên cả nước nhìn chung ít biến động, mưa xuất hiện rải rác, nhiều nơi duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào xảy ra vài nơi; phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 15, ngày 16/1

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.