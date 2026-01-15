Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự báo thời tiết ngày 15/1

  Thứ năm, 15/1/2026 09:09 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Dự báo thời tiết ngày 15/1, miền Bắc phổ biến rét về đêm và sáng, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 24°C, trong đó, vùng núi từ chiều tối xuất hiện mưa rải rác.

Du bao thoi tiet 15/1 anh 1

Ngày 15/1, miền Bắc ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 24°C. Ảnh minh hoạ: Chí Anh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/1

Ngày 15/1, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động 16-24°C.

Đêm 15 và ngày 16/1, khu vực này đêm nhiều mây, mưa xuất hiện vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 17-25°C. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Trong đó, từ chiều tối 15/1, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác.

Thời tiết ngày 15/1 ở Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng với miền Bắc khi xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày nắng ráo. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/1

TP. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi từ chiều tối mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, phía Nam 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

