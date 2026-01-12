Thời tiết ngày 13/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại

Ngày 13/1, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, ban ngày nắng, song đêm và sáng sớm trời rét. Bắc Bộ tiếp tục chịu rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 14/1, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, song nhiều khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của rét, sương mù và mưa rào cục bộ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đáng chú ý, các khu vực núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào vài nơi; phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét; Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 12, ngày 13/1

TP. Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-11 độ, có nơi dưới 8 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.