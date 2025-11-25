Thói quen giải khuây khiến người đàn ông bị ung thư phổi

Trong hơn ba thập kỷ, người đàn ông duy trì thói quen hút thuốc lào mỗi ngày. Khi xuất hiện ho kéo dài, đau ngực và sau đó ho ra máu, ông mới đi khám và được chẩn đoán ung thư phổi.

Ê-kíp thực hiện CT mô phỏng cho bệnh nhân ung thư phổi. Ảnh: BVCC.

Hai tháng trước, ông N.V.H. (71 tuổi, Đồng Nai) bị ho khan dai dẳng, đau tức ngực. Khám tại địa phương, ông được xác định viêm phế quản cấp và được kê thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà trở nên nặng hơn. Thời điểm ho ra máu xuất hiện, gia đình đưa ông đến một bệnh viện lớn tại TP.HCM, nơi kết quả kiểm tra cho thấy ông bị ung thư phổi.

Cầm chẩn đoán trên tay, ông H. lo lắng và mất phương hướng. Được người thân giới thiệu, ông chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ khoa Ung Bướu kết luận bệnh nhân mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, loại ung thư có tốc độ diễn tiến nhanh nhưng vẫn khu trú tại chỗ, chưa di căn xa. Tổng trạng người bệnh ổn định, phù hợp để điều trị tích cực.

Ê-kíp chuyên môn hội chẩn và quyết định triển khai phác đồ hóa xạ trị đồng thời. Theo kế hoạch, bệnh nhân được hóa trị 4 - 6 chu kỳ, trong hai chu kỳ đầu tiến hành xạ trị song song nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư.

Chỉ sau một chu kỳ hóa trị và 18 lần xạ trị, khối u giảm tới 60% kích thước. Ông H. không còn ho ra máu, hết đau ngực và tình trạng ho dai dẳng biến mất. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được xạ trị dự phòng não, cơ quan đích di căn thường gặp của ung thư phổi tế bào nhỏ.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Phương, khoa Ung Bướu khuyến cáo người dân cần bỏ thuốc lá, thuốc lào và tránh phơi nhiễm khói thuốc, hóa chất độc hại để phòng ngừa ung thư phổi. Những người hút thuốc lâu năm, hoặc có người thân từng mắc ung thư phổi nên thực hiện tầm soát định kỳ hàng năm để phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm này.