Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thói quen giải khuây khiến người đàn ông bị ung thư phổi

  • Thứ ba, 25/11/2025 07:39 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trong hơn ba thập kỷ, người đàn ông duy trì thói quen hút thuốc lào mỗi ngày. Khi xuất hiện ho kéo dài, đau ngực và sau đó ho ra máu, ông mới đi khám và được chẩn đoán ung thư phổi.

Ê-kíp thực hiện CT mô phỏng cho bệnh nhân ung thư phổi. Ảnh: BVCC.

Hai tháng trước, ông N.V.H. (71 tuổi, Đồng Nai) bị ho khan dai dẳng, đau tức ngực. Khám tại địa phương, ông được xác định viêm phế quản cấp và được kê thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà trở nên nặng hơn. Thời điểm ho ra máu xuất hiện, gia đình đưa ông đến một bệnh viện lớn tại TP.HCM, nơi kết quả kiểm tra cho thấy ông bị ung thư phổi.

Cầm chẩn đoán trên tay, ông H. lo lắng và mất phương hướng. Được người thân giới thiệu, ông chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ khoa Ung Bướu kết luận bệnh nhân mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, loại ung thư có tốc độ diễn tiến nhanh nhưng vẫn khu trú tại chỗ, chưa di căn xa. Tổng trạng người bệnh ổn định, phù hợp để điều trị tích cực.

Ê-kíp chuyên môn hội chẩn và quyết định triển khai phác đồ hóa xạ trị đồng thời. Theo kế hoạch, bệnh nhân được hóa trị 4 - 6 chu kỳ, trong hai chu kỳ đầu tiến hành xạ trị song song nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư.

Chỉ sau một chu kỳ hóa trị và 18 lần xạ trị, khối u giảm tới 60% kích thước. Ông H. không còn ho ra máu, hết đau ngực và tình trạng ho dai dẳng biến mất. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được xạ trị dự phòng não, cơ quan đích di căn thường gặp của ung thư phổi tế bào nhỏ.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Phương, khoa Ung Bướu khuyến cáo người dân cần bỏ thuốc lá, thuốc lào và tránh phơi nhiễm khói thuốc, hóa chất độc hại để phòng ngừa ung thư phổi. Những người hút thuốc lâu năm, hoặc có người thân từng mắc ung thư phổi nên thực hiện tầm soát định kỳ hàng năm để phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm này.

Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.

TP.HCM hỗ trợ khẩn y tế Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử

Trước mưa lũ nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Sở Y tế TP.HCM thành lập 5 tổ chi viện y tế, mang theo 2.500 túi thuốc, lên đường ngay khi tỉnh sẵn sàng tiếp nhận.

26:1550 hôm qua

5 loại rau củ có hàm lượng protein cao bất ngờ, vượt cả trứng

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, một số loại rau củ có khả năng 'vượt mặt' trứng về hàm lượng protein trên mỗi khẩu phần ăn.

26:1561 hôm qua

4 loại rau củ âm thầm 'nuôi dưỡng' ung thư, nhà nào cũng có

Rau củ là món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc chế biến, bảo quản và sử dụng sai cách có thể biến chúng thành tác nhân gây ung thư nguy hiểm.

28:1707 hôm qua

Nguyễn Thuận

ung thư phổi ung thư hút thuốc tế bào ung thư

    Đọc tiếp

    Benh vien Cho Ray khan cap chi vien y te Khanh Hoa hinh anh

    Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp chi viện y tế Khánh Hòa

    10:16 24/11/2025 10:16 24/11/2025

    0

    Rạng sáng 24/11, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành Đoàn TP.HCM đã xuất phát đến Khánh Hòa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ y tế người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng sau bão lũ.

    Co nen an buoi de giai ruou? hinh anh

    Có nên ăn bưởi để giải rượu?

    10:45 24/11/2025 10:45 24/11/2025

    0

    Nhiều người tin rằng ăn bưởi giúp giải rượu, nhưng chuyên gia cảnh báo hợp chất trong loại quả này có thể làm tăng độc tính ethanol, gây hại sức khỏe.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý