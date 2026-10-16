Thói quen đi cà phê tiêu tốn ra sao ở Thái Lan, Hàn Quốc?

Từ ly cà phê bình dân đến specialty (hạt đặc sản), người trẻ tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan đang dành tiền cho cà phê theo những cách khác nhau.

Khách hàng tại một quán cà phê tại phường Cát Lái, TP.HCM, tháng 8/2026. Ảnh: Phương Lâm.

"Tôi không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu cà phê", một nhân viên văn phòng 33 tuổi tại Hàn Quốc nói trên Korea JoongAng Daily trong bài phỏng vấn hồi tháng 8.

Theo người này, gần như mỗi ngày anh đều uống 3 ly cà phê, một vào buổi sáng, một sau bữa trưa và một ly không caffeine sau giờ làm.

"Khi cần tỉnh táo, tôi thường mua cà phê ở các chuỗi bình dân. Nhưng khi muốn thư giãn, tôi uống cà phê cao cấp khoảng 8.000 won (khoảng 155.000 đồng)", anh cho biết.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ cà phê lớn và có văn hóa cà phê sôi động hàng đầu thế giới. Số liệu từ ngân hàng NongHyup Bank về giao dịch thẻ trong năm 2025, người ở độ tuổi 20 tại Hàn Quốc thực hiện trung bình 26 giao dịch tại quán cà phê mỗi năm. Giá trị mỗi giao dịch trung bình đạt 6.800 won (khoảng 126.000 đồng).

Người trẻ châu Á đang chi bao nhiêu tiền cho cà phê?

Tại Việt Nam, cà phê là một khoản chi quen thuộc trong đời sống đô thị. Theo báo cáo thị trường chuỗi cà phê của InsightAsia công bố tháng 12/2025, dựa trên khảo sát 1.200 người tiêu dùng, mức chi trung bình là 285.000 đồng mỗi tháng.

Đồng thời, báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam của iPOS.vn và Nestlé Professional trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng chỉ ra tỷ lệ khách hàng chi dưới 35.000 đồng giảm từ 41,64% xuống 29,44%. Vùng 36.000-70.000 đồng tăng từ 48,29% lên 61,78%.

MỨC CHI TIÊU CHO ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM Nguồn: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của iPOS.VN và Nestlé Professional Nhãn Dưới 20.000 đồng 21.000-35.000 đồng 36.000-50.000 đồng 51.000-70.000 đồng Trên 70.000 đồng 2025 % 7.22 34.42 33.42 14.87 10.08 6 tháng năm 2026 % 4.85 24.59 40.26 21.52 8.78

Tại Thái Lan, một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị học thuật năm 2026 khảo sát 400 người thuộc Gen Z ở Bangkok. Theo đó, mức chi phổ biến nhất cho một ly cà phê là 51-60 baht (khoảng 40.000-47.000 đồng). Nghiên cứu cũng ghi nhận espresso và Americano là những lựa chọn phổ biến, trong khi các chuỗi cà phê được ưa chuộng.

Tại Singapore, việc tìm một mức chi tiêu trung bình riêng cho Gen Z khó hơn do thiếu dữ liệu công khai tương đương. Phóng sự dữ liệu của The Straits Times tháng 12/2025 ghi nhận 43 người tiêu thụ 413 ly cà phê trong một tuần.

Trong số các trường hợp được đề cập, một người mua Kopi (một kiểu cà phê phổ biến tại Singapore và Malaysia) với giá 1,6 SGD (khoảng 32.000 đồng) vì tiện lợi. Tuy nhiên, đây là trường hợp cá nhân, không đại diện cho mức chi trung bình cho cà phê của quốc gia này.

Ở Trung Quốc, báo cáo khảo sát của iiMedia Research năm 2025 cho thấy mức chi tiêu cà phê hàng tháng phổ biến nhất của người tiêu dùng là 101-150 nhân dân tệ (khoảng 364.000-540.000 đồng).

Bên trong một tiệm latte nghệ thuật tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

Những số liệu trên chưa đủ để xác định người tiêu dùng ở quốc gia nào chi nhiều tiền cho cà phê nhất. Tuy nhiên, chúng cho thấy cà phê trở thành một khoản chi quen thuộc trong đời sống đô thị, với cách tiêu dùng đa dạng từ những lựa chọn bình dân đến các chuỗi cà phê.

Văn hóa cà phê nói gì về đời sống giới trẻ?

Chi phí chỉ là một phần của câu chuyện. Cà phê còn xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh của đời sống người trẻ châu Á, từ học tập, công việc đến nghỉ ngơi và gặp gỡ.

Tại Trung Quốc, dữ liệu của iiMedia Research cho thấy 47,89% người tiêu dùng uống cà phê khi học tập hoặc làm việc. Tỷ lệ uống khi nghỉ ngơi, thư giãn là 45,20%.

Ở Hàn Quốc, dữ liệu của NH NongHyup Bank cho thấy các chuỗi giá thấp như Mega Coffee, Compose Coffee và Paik’s Coffee có thị phần đáng kể trong nhóm khách hàng ghé quán thường xuyên.

Ngoài ra, văn hóa quán cà phê tại Hàn Quốc còn gắn với nhu cầu thể hiện bản thân. Trong bài phỏng vấn đăng trên The UNESCO Courier, ông Yong-jin Kim, giáo sư Trường Kinh doanh Sogang, nhận định: "Những quán cà phê nhỏ, độc đáo đang trở nên phổ biến khi người tiêu dùng trẻ tuổi, nhạy bén với xu hướng, tìm kiếm những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Trong thời đại mạng xã hội, đó cũng là một hình thức thể hiện bản thân và cá tính".

Tại Thái Lan, nghiên cứu với 400 người thuộc Gen Z ở tỉnh Maha Sarakham cho thấy vị trí, khuyến mãi và các yếu tố hữu hình của quán có ảnh hưởng tích cực đến quyết định lựa chọn. Điều này gợi ý rằng khi chọn địa điểm uống cà phê, người trẻ có thể cân nhắc cả những yếu tố ngoài chất lượng đồ uống như phong cảnh để chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè hay đăng bài trên mạng xã hội.

Khách hàng làm việc tại một quán cà phê tại phường Đống Đa, Hà Nội, tháng 9. Ảnh: Trần Hiền.

Tại Việt Nam, báo cáo của InsightAsia cũng cho thấy trải nghiệm tại quán có thể tạo ra giá trị bổ sung cho người tiêu dùng. Trong khảo sát, 67% cho biết sẵn lòng trả thêm 10-20% cho chất lượng cà phê tốt hơn; 52% sẽ chi trả cao hơn cho vị trí thuận tiện; và 48% cho không gian hoặc không khí tại quán.

Nhìn từ các thị trường, cà phê có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc. Đó là thức uống giúp duy trì sự tỉnh táo, một khoản chi thường ngày, một dịp gặp gỡ hoặc một trải nghiệm đáng để trả thêm. Nhưng mức độ quan trọng của từng nhu cầu có thể khác nhau giữa người tiêu dùng và từng quốc gia.

"Sự gia tăng tiêu thụ cà phê và nhu cầu ngày càng lớn đối với các quán cà phê, chuỗi cà phê không chỉ xuất phát từ những nhu cầu cơ bản. Điều người dân thực sự tìm kiếm không đơn thuần là giá trị dinh dưỡng của cà phê, mà còn là lối sống được thể hiện qua văn hóa cà phê", tiến sĩ Vanessa Liu, Phó giáo sư thuộc chương trình tiếp thị của Đại học Khoa học Xã hội Singapore, nói trên CNA.