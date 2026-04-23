5 thói quen ban đêm rút ngắn tuổi thọ nam giới

Những hành động tưởng chừng vô hại vào ban đêm như thức khuya, ăn nhậu thâu đêm hay dùng điện thoại quá lâu lại đang âm thầm gây hại sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ của nam giới.

Ngủ muộn hoặc thiếu ngủ kéo dài khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, làm giảm nồng độ testosterone - hormone quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Ảnh: Alamy.

Bạn thường làm gì trước khi đi ngủ mỗi tối? Lướt điện thoại, ăn nhẹ hay uống vài ly bia để thư giãn? Những thói quen của nam giới tưởng chừng vô hại này lại có thể đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ, đặc biệt nếu duy trì thường xuyên. Điều nguy hiểm là chúng không gây tác động ngay lập tức, mà tích tụ theo thời gian và bộc lộ khi sức khỏe đã suy giảm.

Ban đêm là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi quan trọng nhất, nhưng những hành động xấu có thể vô tình phá vỡ cơ chế này. Khi nhịp sinh học bị đảo lộn bởi thói quen sinh hoạt không lành mạnh, cơ thể không chỉ mệt mỏi mà còn chịu những tổn thương âm thầm ở cấp độ hormone, tế bào và hệ miễn dịch.

Dưới đây là một số thói quen của nam giới vào ban đêm thường làm mỗi ngày mà không nhận ra hậu quả lâu dài.

Thức khuya - hành động đánh đổi sức khỏe lâu dài

Nam giới thường có thói quen thức khuya để làm việc, giải trí hoặc đơn giản là muốn có thời gian riêng sau một ngày bận rộn. Tuy nhiên, theo Medical News Today, ngủ muộn hoặc thiếu ngủ kéo dài khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, làm giảm nồng độ testosterone - hormone quan trọng đối với sức khỏe nam giới.

Đồng thời, hormone căng thẳng cortisol tăng cao khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ dẫn đến các bệnh tim mạch, tiểu đường và suy giảm miễn dịch. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Direct cho thấy ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở nam giới trung niên.

Nhậu nhẹt thâu đêm - thói quen quá phổ biến

Nam giới thường có thói quen tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt vào buổi tối để thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, việc vừa uống rượu bia vừa ăn đêm, đặc biệt là các món nhiều dầu mỡ, lại đang tạo ra gánh nặng kép cho cơ thể.

Khi đó, hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải trong lúc đáng lẽ cần nghỉ ngơi, dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng, tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin và bệnh tim mạch. Ngoài ra, ăn đêm còn dễ gây trào ngược dạ dày, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ vậy, rượu bia còn làm gián đoạn giấc ngủ sâu, khiến cơ thể không được phục hồi đúng cách. Dù có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn, chất lượng giấc ngủ lại suy giảm rõ rệt. Về lâu dài, thói quen nhậu nhẹt ban đêm không chỉ gây hại cho gan, làm tăng huyết áp mà còn góp phần rút ngắn tuổi thọ âm thầm. Nghiên cứu trên Scientific Reports cũng chỉ ra rằng việc uống rượu có liên quan đến việc giảm tuổi thọ ở nam giới.

Nằm ngay sau khi ăn tối - thói quen gây tích mỡ

Sau bữa tối, nhiều người có thói quen nằm nghỉ hoặc ngồi lâu. Tuy nhiên, hành động này lại khiến quá trình tiêu hóa chậm lại, dễ gây tích tụ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ. Lâu dần, những hệ lụy này có thể gây béo phì và rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch, tiểu đường.

Nằm ì ngay sau khi ăn tối có thể tăng nguy cơ tích mỡ, dẫn đến béo phì và các vấn đề tim mạch. Ảnh: Happier Human.

Lạm dụng điện thoại vào ban đêm - gây gián đoạn giấc ngủ

Trong cuộc sống hiện đại, không chỉ riêng nam giới, hầu như mọi người đều có thói quen lướt điện thoại, xem video hoặc đọc tin tức trước khi ngủ mà không nhận ra tác hại của nó. Theo tạp chí Health, ánh sáng xanh từ màn hình ức chế hormone melatonin - yếu tố giúp cơ thể dễ ngủ và ngủ sâu.

Việc sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ khiến não bộ bị kích thích liên tục, giấc ngủ trở nên chập chờn, không đủ sâu. Tình trạng này kéo dài có thể gây suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, tăng nguy cơ trầm cảm và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Hút thuốc buổi tối - rủi ro tích tụ gấp đôi

Với những người nghiện thuốc lá, hút vài điếu thuốc vào buổi tối để thư giãn là một trong những hoạt động không thể thiếu. Tuy nhiên, hút thuốc trước khi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn làm tăng nhịp tim, huyết áp và giảm lượng oxy trong máu.

Nicotine kích thích thần kinh khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Về lâu dài, đây là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến ung thư, bệnh phổi và tim mạch. Thói quen này càng tăng rủi ro gấp đôi nếu kết hợp uống rượu bia, ăn đêm.