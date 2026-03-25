Thói quen của gia đình Messi

  • Thứ tư, 25/3/2026 18:00 (GMT+7)
Trong căn biệt thự tại Miami, vợ chồng Lionel Messi biến niềm đam mê xếp mô hình Lego thành một "bảo tàng" gia đình độc đáo.

Messi không chỉ gây chú ý trên sân cỏ mà còn khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống đời thường tại Miami. Mới đây, cô vợ Antonela Roccuzzo tiết lộ một góc rất riêng trong căn biệt thự gia đình. Đó là "bảo tàng Lego" do chính cô và các con tạo dựng.

Chia sẻ với Harper's Bazaar, Antonela cho biết cô có niềm đam mê đặc biệt với Lego và không bao giờ tháo rời các mô hình sau khi hoàn thiện. Thay vào đó, tất cả được trưng bày trong một không gian riêng trong nhà, giống như một bảo tàng mini.

Trong số các tác phẩm, mô hình Hogwarts Castle là công trình cô yêu thích nhất. "Nó khổng lồ và khiến tôi thật sự mê mẩn", Antonela chia sẻ. Không gian cũng là nơi gắn kết gia đình Messi. Ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro đều tham gia vào quá trình lắp ghép và trưng bày.

Antonela cũng trải lòng về cuộc sống làm mẹ, cho rằng việc có con thay đổi hoàn toàn con người cô. "Từ khoảnh khắc đó, các con trở thành ưu tiên số một", cô nói. Tuy nhiên, khi các con dần trưởng thành, cô bắt đầu tận hưởng giai đoạn mới và có nhiều thời gian hơn cho chính mình.

Gia đình Messi hiện ổn định cuộc sống tại Florida. Siêu sao người Argentina còn hợp đồng với Inter Miami đến cuối năm 2028. Trên sân cỏ, nhà vô địch World Cup 2022 duy trì phong độ ấn tượng, ghi 4 bàn trong 4 trận đầu mùa tại MLS.

