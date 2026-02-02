Thói quen ăn uống khiến 4 người cùng nhiễm HP dạ dày

Bé trai bị đau bụng kéo dài, đi khám mới phát hiện nhiễm Helicobacter pylori. Đáng chú ý, nhiều người trong gia đình em cũng mang vi khuẩn này.

H. pylori là loại vi khuẩn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư dạ dày nếu không được điều trị dứt điểm. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Cậu bé 7 tuổi bắt đầu bị đau bụng lặp đi lặp lại suốt gần một năm. Ban đầu, gia đình cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường ở trẻ nhỏ. Chỉ đến khi nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, sau kỳ thi cuối kỳ, mẹ em mới đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hồ Nam để kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Dù đã được điều trị, bệnh vẫn tái phát, không thể dứt điểm. Khi bác sĩ khai thác kỹ tiền sử gia đình, nguyên nhân dần rõ hơn.

Mẹ, bố, bà nội và anh trai của em đều là người mang vi khuẩn này nhưng không có triệu chứng. Việc sinh hoạt, ăn uống chung trong gia đình đã tạo điều kiện để vi khuẩn lây nhiễm chéo, hình thành một chuỗi lây truyền âm thầm.

Theo bác sĩ Lý Xán Lâm, khoa Tiêu hóa - Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hồ Nam, Helicobacter pylori là loại vi khuẩn đặc biệt có khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường axit của dạ dày. Chúng bám vào niêm mạc, tiết enzyme giúp trung hòa axit, từ đó cư trú dai dẳng trong cơ thể người.

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 44% dân số thế giới mang vi khuẩn này. Tại nhiều quốc gia châu Á, tỷ lệ nhiễm vượt quá 50%, thậm chí cao hơn ở một số khu vực. Đối với trẻ em, phần lớn các ca nhiễm xảy ra trong độ tuổi từ 6 đến 15. Biểu hiện thường không rõ ràng, chủ yếu là đau bụng tái diễn, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Trong khi đó, Helicobacter pylori có liên quan đến nhiều bệnh lý như viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, ung thư dạ dày, cùng một số rối loạn ngoài tiêu hóa như thiếu máu thiếu sắt.

Bác sĩ Lâm cho biết các ca nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ thường tăng nhẹ vào dịp lễ Tết, khi các bữa ăn gia đình và tụ tập đông người diễn ra thường xuyên hơn. Việc dùng chung bát đũa, gắp thức ăn cho nhau hoặc cho trẻ ăn bằng dụng cụ của người lớn là những con đường lây truyền phổ biến.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong gia đình, vị chuyên gia khuyến nghị áp dụng thói quen dùng đũa, muỗng riêng hoặc chia khẩu phần; vệ sinh, khử trùng dụng cụ ăn uống thường xuyên; tránh thói quen thử thức ăn bằng miệng trước khi cho trẻ ăn. Người lớn nếu đã xác định nhiễm vi khuẩn, dù không có triệu chứng, cũng nên cân nhắc điều trị nhằm giảm nguy cơ lây sang trẻ.