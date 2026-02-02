Thành Long lần đầu chia sẻ về tình trạng bệnh

Thành Long gây chú ý khi thẳng thắn nói về việc mắc rối loạn tăng động giảm chú ý, đồng thời chia sẻ những loay hoay rất đời thường phía sau hình ảnh một siêu sao võ thuật.

Ngôi sao võ thuật gạo cội Thành Long vừa chính thức mở tài khoản trên mạng xã hội Xiaohongshu thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Trong video đầu tiên đăng tải, nam diễn viên 71 tuổi gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ rằng ông đang sống chung với rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Theo United Daily News, đoạn clip mang tên “Báo danh tân binh Thành Long” mở ra bằng câu hỏi: “Một người bị ADHD như tôi thì làm sao để tập trung?”.

Thành Long cho biết bản thân tương đối gặp khó khăn trong một số sinh hoạt thường ngày.

Thành Long kể rằng ông không ít lần loay hoay với những việc rất đời thường, từ chuyện làm sao để trồng cây cho tốt, tìm cách tập trung khi bị ADHD, cho tới việc không biết nên chụp ảnh selfie ở góc nào để khuôn mặt trông gọn gàng hơn.

Trong video, nam tài tử 71 tuổi còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như tập luyện thể hình, nâng tạ, xen lẫn những câu nói pha trò quen thuộc.

Việc Thành Long công khai tình trạng của bản thân được nhiều khán giả đánh giá là mang ý nghĩa tích cực, góp phần giúp xã hội hiểu rõ hơn về ADHD và cho thấy ngay cả một siêu sao điện ảnh quốc tế cũng có thể đối mặt với những khó khăn trong tâm lý và sinh hoạt hàng ngày. Một người dùng mạng bình luận: “Hóa ra ngay cả một ngôi sao kungfu cũng có những nỗi lo giống chúng ta”.

Theo bác sĩ Trần Hiểu Văn, khoa Tâm thần - Tâm lý tại Bệnh viện Trường Canh Bắc Kinh (Đại học Thanh Hoa), ADHD là viết tắt của rối loạn thiếu chú ý và tăng động, thường được gọi nôm na là “tăng động”. Đây là một dạng đa dạng phát triển thần kinh, phản ánh sự khác biệt trong cách não bộ xử lý thông tin giữa các cá nhân.

ADHD có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, chức năng điều hành và điều tiết cảm xúc. Người mắc rối loạn này thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý, tổ chức công việc, kiểm soát cảm xúc, dễ bốc đồng hoặc thay đổi tâm trạng.

Theo Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị ADHD tại Trung Quốc, khoảng 4,5% người trưởng thành có biểu hiện của ADHD. Trái với quan niệm phổ biến cho rằng đây là vấn đề chỉ gặp ở trẻ em, các chuyên gia cho biết ADHD ở người lớn phần lớn là sự kéo dài của các triệu chứng từ thời thơ ấu.

Đáng chú ý, ADHD ở người trưởng thành không nhất thiết biểu hiện bằng sự hiếu động. Thay vào đó, tình trạng này thường thể hiện qua khó tập trung, dễ cáu gắt, bốc đồng, hay trì hoãn và khó hoàn thành kế hoạch, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến công việc cũng như đời sống thường ngày.