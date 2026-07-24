Thời điểm tốt nhất để thi bằng lái xe

Giai đoạn từ nay cho đến hết ngày 28/2/2027 được xem là thời điểm tốt nhất để học và thi bằng lái ôtô, do không còn phần thi mô phỏng, số câu hỏi lý thuyết vẫn giữ nguyên.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Sau khi Bộ trưởng Công an ký ban hành Thông tư 108/2026 Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 28/2/2027 đã trở thành "giai đoạn vàng" để học và thi bằng lái ôtô.

Trong thời gian này, số lượng câu hỏi thi lý thuyết, quãng đường thi sát hạch đường trường không đổi, nhưng phần thi mô phỏng đã bị lược bỏ.

Đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua, nội dung Thông tư 108/2026 không đề cập đến phần bài thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông khi thi bằng lái ôtô.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 108/2026 có các khoản 1-3 nêu tên các nội dung và trình tự sát hạch lái xe, theo thứ tự gồm Sát hạch lý thuyết, Sát hạch thực hành lái xe trong hình và Sát hạch thực hành lái xe trên đường. Điều này đồng nghĩa thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe các hạng bằng từ B đến DE sẽ không phải thi phần thi mô phỏng kể từ ngày 1/7.

Phụ lục III của Thông tư trên cũng quy định mới về trình tự sát hạch lý thuyết cho hạng bằng lái B, trong đó số lượng câu hỏi của đề thi tăng từ 30 câu lên thành 50 câu, thời gian làm bài thi lý thuyết ở hạng bằng này tăng từ 20 phút lên thành 33 phút. Thí sinh cần làm đúng 45 câu để được tính là đạt phần thi sát hạch lý thuyết.

Cũng trong Phụ lục III, nội dung mục 4.3 của phần B. Sát hạch thực hành có quy định đoạn đường sát hạch thực hành lái xe trên đường có chiều dài tối thiểu 5 km, bao gồm 12 bài sát hạch khác nhau. So với quy định cũ, đoạn đường sát hạch đường trường đã tăng thêm 3 km.

Tuy nhiên, nội dung về sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường chỉ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Như vậy, cho đến hết ngày 28/2/2027, số lượng câu hỏi thi lý thuyết bằng lái ôtô hạng B vẫn chỉ là 30 câu, quãng đường sát hạch thực hành lái xe trên đường cũng vẫn là 2 km.



Trước 1/7/2026 Từ ngày 1/7/2026

đến hết ngày 28/2/2027 Từ ngày 1/3/2027 Sát hạch lý thuyết 30 câu 30 câu 50 câu Sát hạch lái ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông Có Không Không Sát hạch thực hành lái xe trên đường 2 km 2 km 5 km

Tuy nhiên, Thông tư 108/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7 cũng quy định với thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch bằng lái ôtô các hạng từ B trở lên, nếu không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe, nếu không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Thí sinh được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch lý thuyết đã đạt trong thời gian một năm kể từ ngày thi đạt; bảo lưu kết quả nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình theo thời gian bảo lưu còn lại của phần sát hạch lý thuyết.

Thí sinh có kết quả sát hạch không đạt sẽ được đăng ký sát hạch lại ở các kỳ sát hạch lái xe khác.

Nhiều thay đổi trong thi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1/7. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cũng trong nội dung Thông tư trên, kể từ ngày 1/7, thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày giảm xuống còn 2 giờ.

Thời gian đổi giấy phép lái xe cũng giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Với trường hợp đổi giấy phép lái xe, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày xuống còn một ngày.

Với giấy phép lái xe quốc tế, thời gian cấp từ 5 ngày sẽ giảm xuống còn 2,5 ngày.