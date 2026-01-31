Thời điểm quyết định chiều cao và trí thông minh của trẻ

1.000 ngày đầu đời, tính từ giai đoạn bào thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi được xem là “giai đoạn vàng” quyết định sự phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao và trí tuệ của trẻ.

Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ quan trọng đến việc phát triển chiều cao và trí tuệ. Ảnh: WebMD.

Nếu được nuôi dưỡng đúng cách trong giai đoạn này, trẻ sẽ có hệ miễn dịch tốt, phát huy tối đa tiềm năng thể chất và trí tuệ trong tương lai. Dinh dưỡng hợp lý giúp giảm khoảng 20% nguy cơ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, đồng thời cải thiện chỉ số thông minh và khả năng học tập.

Ngược lại, việc chăm sóc và nuôi dưỡng không phù hợp trong 1.000 ngày đầu đời có thể khiến trẻ bỏ lỡ cơ hội phát triển tối ưu, đặc biệt về chiều cao.

Theo bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai), để hỗ trợ trẻ tăng trưởng tốt trong 1.000 ngày đầu đời, phụ huynh cần chú trọng chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng đến môi trường sống. Ngay từ thai kỳ, phụ nữ mang thai cần ăn uống đa dạng, đảm bảo đủ các nhóm chất, tăng cân hợp lý khoảng 10-12 kg, đồng thời bổ sung sắt và acid folic theo khuyến cáo.

Trường hợp nghén nhiều, ăn uống kém cần được tư vấn bổ sung thêm sữa, vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Sau sinh, trẻ cần được bú sữa mẹ sớm và bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục duy trì đến 18-24 tháng tuổi để tăng cường miễn dịch và phát triển thể chất.

Khi tròn 6 tháng, trẻ nên được ăn dặm đúng thời điểm với chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm, tăng dần về lượng và độ đặc theo độ tuổi, song song với việc tiếp tục bú mẹ và uống đủ nước. Bên cạnh dinh dưỡng, môi trường sống an toàn, đủ ánh sáng, không gian vận động phù hợp cùng việc phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng chiều cao.

Trẻ cần được khuyến khích vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, ngủ sớm trước 22h và duy trì giờ ngủ ổn định để hormone tăng trưởng được tiết ra hiệu quả.

Bác sĩ Hồng cũng lưu ý phụ huynh nên theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ hàng tháng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu chậm phát triển. Nếu bỏ lỡ giai đoạn 1.000 ngày vàng, trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình tăng trưởng, đặc biệt là về chiều cao.