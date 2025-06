'Thợ săn dao mổ' khiến khán giả run sợ

Vì sao 'John Wick' Hàn Quốc gây sốt?

Vỏn vẹn 7 tập phim, "Mercy For None" chiêu đãi khán giả bằng những phân cảnh hành động đã mắt. Nổi bật là màn tái xuất của So Ji Sub sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.