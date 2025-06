Tiếc cho Yoo Ah In

Từ đỉnh cao sự nghiệp, Yoo Ah In gieo mình xuống vũng lầy bê bối đời tư, vướng vòng tù tội. Ngay cả 2 phim mới thành công cũng không giúp anh nắm chắc cơ hội tái xuất showbiz.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Bộ 5 siêu đẳng cấp kể câu chuyện nghe có vẻ "sến súa" về 5 con người bình thường, một ngày nọ trở nên đặc biệt sau khi thực hiện phẫu thuật ghép tạng. Người hiến tạng vốn sở hữu siêu năng lực, nên sức mạnh ấy được phân tán cho các cá nhân nhận tạng.

Nhân vật mà Yoo Ah In hóa thân trong phim là Ki Dong, một hipster “thất nghiệp nhưng sống chill”. Dày ăn mỏng làm, anh chàng nướng thời gian trong các tiệm chơi game, đánh bạc để rồi nợ nần chồng chất. Ấy thế mà chỉ sau ca ghép giác mạc, anh từ một kẻ bất tài vô dụng trở thành “người hùng” quyền năng, nắm giữ sức mạnh điều khiển sóng điện tử theo ý muốn nhờ vào việc búng tay hay nháy mắt.

Hành trình kỳ quặc của Ki Dong bắt đầu từ đây.

Yoo Ah In tỏa sáng

Không để lãng phí năng lực, Ki Dong vận dụng tối đa món quà trời ban vào việc mua sắm hay đánh bạc. Anh đánh đâu thắng đó, lại thích “làm màu”, bất cứ nơi đâu xuất hiện cũng phải thu hút sự chú ý.

Ki Dong không lạ lẫm gì khi là một nhân vật thuộc tuýp “pathetic reprobate” điển hình trên màn ảnh Hàn, tức những kẻ vô dụng, bị xã hội gạt ra bên lề, nhưng rồi một ngày đẹp trời bỗng trở thành tâm điểm trong câu chuyện của dân chúng.

Song, điều khiến Ki Dong khác biệt chính là cách nhân vật này không hề thay đổi theo lối cải hóa rập khuôn thường thấy. Chưa vội tỉnh ngộ, hoàn lương hay trở thành người hùng đúng nghĩa, anh tiếp tục hành xử như một kẻ tầm thường khoác áo siêu nhân, tất cả thói xấu vẫn giữ lại nguyên vẹn: háo thắng, khoe mẽ, ích kỷ và bất cần. Chính sự lệch pha giữa năng lực phi thường và nhân cách tầm thường ấy tạo nên bi kịch thầm lặng của Ki Dong — một kiểu anh hùng bất đắc dĩ, ngộ nhận vị thế của bản thân, để rồi có lúc lún sâu vào mê lộ của sự bẽ bàng và cô độc.

Yoo Ah In bị loại khỏi các chiến dịch quảng bá phim mới.

Ngay từ cảnh mở màn, người ta dễ dàng nhận ra chất “anti-hero” trong Ki Dong: anh dùng năng lực để hack hệ thống điện tử, rồi thỏa sức mua sắm, giải trí, chỉ quan tâm tới hưởng thụ cá nhân. Cú búng tay đầy quyền lực của nhân vật không chỉ là hành động thể hiện sức mạnh, mà như một tuyên ngôn, rằng: “Đây là thế giới của tôi, và tôi điều khiển nó theo cái cách mình muốn”. Tuy nhiên, sự thỏa mãn đằng sau màn hình điện tử và những hào quang bề ngoài đó không che giấu nổi một linh hồn đang lạc lõng, trống trải và mất phương hướng.

Sự xuất hiện của các thành viên khác trong “biệt đội siêu anh hùng bất đắc dĩ” chính là cái chạm thức tỉnh Ki Dong. Tại đó, biên kịch khá khéo léo khi xây dựng nhân vật Ji Sung, một hình tượng đối lập và mâu thuẫn với Ki Dong trong từng cảm nhận, suy nghĩ. Cảnh đối đầu căng thẳng giữa hai chàng trai không đơn thuần là cuộc chiến giữa những cái tôi, mà còn giúp họ tìm được câu trả lời cho thắc mắc: “Siêu năng lực có ý nghĩa gì ngoài việc phục vụ lý tưởng cá nhân”. Để rồi, Ki Dong nhận ra mình không chỉ là một cá thể đơn độc, và siêu năng lực, vốn dĩ còn có thể làm được nhiều việc có ích hơn như vậy.

Ở khía cạnh khác, nhân vật của Yoo Ah In cũng chính là chất keo kết nối các thành viên trong nhóm - 5 mảnh ghép rời rạc, tưởng chừng như chẳng có bất kỳ điểm gì liên quan. Anh chàng thường gây họa cũng là người “cứu nguy” trong những tình huống cần thiết. Qua từng tình huống giúp đỡ bạn bè, đương đầu với phản diện, hành trình của nhân vật trở nên hoàn thiện một cách tích cực, khiến Ki Dong tạo được thiện cảm trong mắt người xem.

Thế khó của "ảnh đế"

Bộ 5 siêu đẳng cấp chắc chắn không phải một tác phẩm hoàn hảo. Kịch bản nhìn chung dễ đoán, còn kẽ hở và nội dung thuần tính giải trí, với nhiều phen pha trò nhí nhố hay thậm chí vô lý tới bật cười. Nhưng đặt trong một câu chuyện hài mang màu sắc giả tưởng, khéo thay chúng lại trở nên không kệch cỡm.

Quan trọng hơn, màn trình diễn của dàn cast, đặc biệt là Yoo Ah In, đã thổi hồn vào bộ phim. Các cảnh hài hước khiến khán giả cười bò cho tới những thước phim lắng đọng nhất đều có sự góp mặt của ảnh đế sinh năm 1986.

Màn trình diễn của "ảnh đế" nhận phản hồi rất tích cực.

Không ngoa khi nói Yoo Ah In là “linh hồn” của phim, dù vai chính đúng nghĩa vốn thuộc về Wan Seo (Lee Jae In). Thế nhưng, chính nét hài hước, duyên dáng lạ thường và khả năng nhập vai, thể hiện được chiều sâu của một nhân vật tưởng chừng “nông cạn” đã khiến vai diễn của Yoo Ah In trở nên đặc sắc hơn cả.

Nghịch lý ở chỗ, càng tỏa sáng, người ta càng thấy tiếc cho nam diễn viên. Tiếc vì một tài năng đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, lại gieo mình xuống vũng lầy của bê bối đời tư, tự chặt đứt cơ hội phát triển. Vốn là một trong những gương mặt tiềm năng số một tại phòng vé Hàn Quốc, Yoo Ah In từ Sungkyunkwan Scandal, The Throne, Veteran, Alive cho đến Seoul vibe đều thành công chứng minh năng lực của một “ảnh đế” thực thụ.

Dẫu vậy, sau loạt bê bối sử dụng chất cấm bị phanh phui, tên tuổi tài tử sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Vụ Yoo Ah In bị điều tra sử dụng 8 loại chất cấm được truyền thông Hàn mô tả là "vụ án ma túy kinh điển của giới giải trí".

Các dự án phim của anh bị dời lịch, hàng loạt hợp đồng quảng bá cũng hủy. Kéo theo đó, nhà sản xuất loay hoay gỡ bỏ hình ảnh của một ngôi sao điện ảnh làm dậy sóng phòng vé một thời…

Chính việc vướng vòng tù tội khiến cả hai dự án phim lớn anh đóng thời điểm đó là Bộ 5 siêu đẳng cấp và The Match phải ngậm ngùi lùi lịch chiếu. Cái tên Yoo Ah In, vốn là “cần câu" khán giả, rốt cuộc lại bị loại khỏi các chiến dịch quảng bá, truyền thông.

Con đường trở lại showbiz của Yoo Ah In vẫn còn "mịt mù".

Chính động thái đó khiến giới chuyên môn nghi ngại về khả năng tái xuất của nam diễn viên. Mặc dù vậy, The Match ra mắt hồi tháng 3 lại đạt thành tích khả quan bất ngờ, vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 1 tháng và trở thành phim Hàn ăn khách thứ nhì năm nay. Trong khi, Bộ 5 siêu đẳng cấp vừa ra mắt cũng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, các chỉ số phòng vé đều đang ở mức triển vọng.

Không chỉ vậy, giới chuyên môn cũng dành lời khen cho màn trình diễn của “ảnh đế” thất thế. Báo Seoul Economy nhận xét màn tái xuất của anh chín muồi về kỹ thuật, sâu sắc về tâm lý, trong khi Korea Joongang Daily đánh giá "diễn xuất của Yoo Ah In làm lu mờ những tranh cãi ngoài màn ảnh của anh". Tờ Asian Movie Pulse cũng nhấn mạnh: “Màn thể hiện của nam diễn viên khiến người xem phải thêm tiếc nuối về tình cảnh anh đang gặp phải”.

Dẫu vậy, những phản ứng tích cực này chưa hẳn đã “cứu rỗi” sự nghiệp của tài tử họ Yoo. Theo truyền thông xứ Hàn, Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án Yoo Ah In vào đầu tháng tới. Kết quả này đánh dấu hồi kết của cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 2 năm qua, đồng thời là câu trả lời cuối cùng cho thắc mắc liệu tài tử “lắm tài nhiều tật” liệu có cơ hội trở lại với hào quang màn ảnh.