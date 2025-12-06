Nhật Minh nói có bạn gái mới

Nhật Minh cho biết anh và bạn gái mới bên nhau cách đây 2 tháng. Trước đó, ca sĩ thông báo đã chia tay Bình Tinh.

Ít ngày sau khi xác nhận đã ly hôn Bình Tinh, ca sĩ Nhật Minh chia sẻ anh có bạn gái mới. Theo nam ca sĩ, anh đang sống chung nhà với bạn gái.

“Tôi và Bình Tinh đã kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Tôi thực sự thương N. và muốn đến với cô ấy. N. cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay và đến với nhau thật lòng. Mong mọi người đừng bàn tán trên mạng xã hội nữa. Đã có tình cảm mới sống với nhau chứ”, Nhật Minh nói thông qua livestream trên trang cá nhân.

Nhật Minh mới đây thông báo ly hôn Bình Tinh. Ảnh: FBNV.

Ngày 4/12, ca sĩ Nhật Minh xác nhận đã nộp đơn ly hôn. Anh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Trong một livestream, ca sĩ chia sẻ thêm: “Chuyện tình cảm của tôi và Bình Tinh đã kết thúc rồi. Hai đứa chính thức không còn ở với nhau nữa. Chúng tôi chia tay yên bình, văn minh để cùng nhau nuôi con. Chúng tôi không ở chung nhưng vẫn là bạn bè với nhau. Xin mọi người đừng công kích cả hai vì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này”.

Nhật Minh sinh năm 1985, chuyên dòng nhạc trữ tình. Anh và Bình Tinh có khoảng 20 năm bên nhau nhưng đến 2018 mới công khai mối quan hệ. Hai nghệ sĩ có một con chung là bé Bella Cát Tiên.

Bình Tinh hiện tại chưa lên tiếng về chuyện chia tay. Trên trang cá nhân, cô vẫn chỉ cập nhật lịch trình công việc.