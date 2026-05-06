Thổ Nhĩ Kỳ trình làng tên lửa đạn đạo tầm bắn 6.000 km

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt ICBM Yildirimhan với khả năng bay siêu vượt âm, khẳng định bước tiến lớn về quốc phòng và chiến lược tự chủ vũ khí trong bối cảnh xung đột khu vực gia tăng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yildirimhan tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 5/5. Ảnh: Anadolu.

Ngày 5/5, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên do nước này tự phát triển, đánh dấu bước tiến đáng kể trong năng lực tấn công tầm xa và củng cố vị thế của Ankara trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

RT dẫn từ truyền thông địa phương cho biết mẫu tên lửa mang tên Yildirimhan được giới thiệu tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 tổ chức ở Istanbul. Sản phẩm do tập đoàn quốc phòng ROKETSAN phát triển, có tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km, đủ khả năng vươn tới nhiều khu vực chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cho biết Yildirimhan là tên lửa có tầm bắn xa nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ từng sở hữu, đồng thời là thiết kế sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng đạt tốc độ siêu vượt âm. Ông nhấn mạnh đây là “bước tiến lớn” trong năng lực quốc phòng, chủ yếu phục vụ mục tiêu răn đe, nhưng cũng không loại trừ khả năng sử dụng trong tác chiến khi cần thiết.

“Nếu buộc phải sử dụng, không ai nên nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ hành động không do dự và với hiệu quả cao nhất”, ông Guler khẳng định, phát đi thông điệp cứng rắn về năng lực quân sự của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên Tại triển lãm vũ khí SAHA, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, tầm bắn 6.000 km, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực răn đe và tham vọng tự chủ quốc phòng trong bối cảnh khu vực căng thẳng.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã gia tăng mạnh mẽ năng lực sản xuất trong những năm gần đây. Các hệ thống vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã được kiểm chứng tại nhiều điểm nóng xung đột khắc nghiệt trên thế giới.

Ông cũng cho biết các nền tảng “nội địa hóa”, được phát triển theo tiêu chuẩn của NATO nhưng có chi phí thấp hơn, đang trực tiếp tác động đến năng lực quân sự của nhiều quốc gia khác.

Từ một nước phụ thuộc lớn vào nhập khẩu vũ khí, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã chuyển mình thành quốc gia có thể tự thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các hệ thống quốc phòng. Những năm gần đây, Ankara liên tục mở rộng danh mục khí tài với các dòng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ mặt đất, được triển khai tại nhiều khu vực như Syria, Iraq, Libya và Nam Kavkaz.

Việc ra mắt tên lửa Yildirimhan cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh tự chủ quốc phòng, tăng năng lực tấn công tầm xa. Ảnh: Anadolu.

Việc công bố ICBM diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Sau khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát từ cuối tháng 2, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi chấm dứt giao tranh nhằm tránh nguy cơ khu vực rơi vào vòng xoáy xung đột toàn diện.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hakan Fidan được cho là thừa nhận rằng cuộc chiến tại Iran đã tạo thêm động lực để Ankara đẩy nhanh quá trình tự chủ sản xuất vũ khí và tăng cường năng lực phòng không.