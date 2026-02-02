Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thợ bị tàu cá đè tử vong

  • Thứ hai, 2/2/2026 14:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc kéo tàu cá lên bờ để sửa lỗ thủng phía sau lái, thợ sửa bất ngờ bị tàu đè lên người tử vong.

Tin từ UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông 49 tuổi tử vong trong lúc sửa chữa tàu cá. Vụ tai nạn xảy ra sáng 2/2, ông L.B.A (SN 1977, ngụ xã Đất Mũi, Cà Mau) kéo tàu cá lên bờ để vá hai lỗ thủng phía sau lái, bất ngờ tàu nghiêng rồi đè lên người ông A.

Ông A. bị tàu cá lật đè lên người tử vong. Ảnh hiện trường tai nạn.

Thấy vậy, mọi người cùng nhau nâng tàu cá lên để đưa ông A. ra ngoài, nhưng phát hiện nạn nhân đã tử vong do vỡ phần xương sọ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đất Mũi đã tiếp cận hiện trường để xác minh tìm nguyên nhân vụ việc.

