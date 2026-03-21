Thịt bò Ba Lan tăng tốc vào Việt Nam

Với dân số hơn 100 triệu người và nhu cầu thịt ngày càng lớn, Việt Nam đang trở thành mục tiêu trọng điểm trong chiến lược mở rộng của doanh nghiệp Ba Lan.

Các doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng kênh phân phối và xây dựng chỗ đứng tại thị trường. Ảnh: BTC.

Trong sự kiện mới đây tại TP.HCM, ông Wiesław Różański, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất và Doanh nghiệp Thịt Ba Lan (UPEMI) đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường triển vọng và năng động nhất Đông Nam Á đối với xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Theo các thống kê, ông cho biết nhu cầu tiêu thụ thịt tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh. Riêng năm 2024, tiêu thụ thịt heo đạt khoảng 37 kg/người/năm, trong khi thịt bò ở mức 7-8 kg/người/năm.

Cùng với xu hướng gia tăng thu nhập, đô thị hóa và sự phát triển của ngành horeca (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống), bán lẻ hiện đại và công nghiệp chế biến thực phẩm, Việt Nam đang tạo ra dư địa lớn cho các sản phẩm thịt nhập khẩu mở rộng thị phần.

Với những tiềm năng này, Ba Lan xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm cho chiến lược xuất khẩu và hợp tác kinh tế lâu dài.

Tuy vậy, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Wiesław Różański nhìn nhận việc thâm nhập thị trường không dễ dàng. Rào cản lớn nhất hiện nay là giá thịt bò Ba Lan tăng mạnh trong hơn một năm qua do nhu cầu tại EU tăng cao. Hiện hơn 60% sản lượng thịt bò của Ba Lan được xuất khẩu sang các nước trong khối, khiến giá thịt châu Âu ở mức cao và gây khó khăn khi cạnh tranh với các nguồn cung khác tại Việt Nam.

Song, phía Ba Lan cho rằng giá có thể biến động trong 6-12 tháng tới, nên các hoạt động quảng bá hiện nay mang tính chuẩn bị cho giai đoạn sau.

Ông Wiesław Różański, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất và Doanh nghiệp Thịt Ba Lan (UPEMI). Ảnh: BTC.

Các doanh nghiệp Ba Lan nhận định đây vẫn là thời điểm thuận lợi để giới thiệu thịt bò, thịt heo và gia cầm vào Việt Nam, khi thị trường đang mở rộng và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Đồng thời, ngày càng nhiều cơ sở chế biến thịt của Ba Lan được cấp phép xuất khẩu sang Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường và xây dựng quan hệ với các nhà nhập khẩu, phân phối trong nước.

Hiện, các hoạt động xúc tiến như hội chợ, triển lãm, trong đó có Food & Hospitality Vietnam, đang được các tổ chức Ba Lan đẩy mạnh nhằm gia tăng nhận diện với người tiêu dùng.

Đại diện UPEMI cho biết doanh nghiệp Ba Lan tự tin có thể chinh phục thị trường 100 triệu dân nhờ lợi thế về chất lượng, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong khi sản phẩm của Ba Lan đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.

Theo ông, khác với các nền công nghiệp quy mô lớn, trang trại tại Ba Lan thường nhỏ hơn, cho phép chăm sóc vật nuôi kỹ lưỡng. Đồng thời, ngành nông nghiệp nước này cũng sử dụng ít phân bón hóa học và hóa chất trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, giúp thịt giữ được hương vị tự nhiên.

Thịt bò Ba Lan mới chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2025, do đó việc hiện diện tại các chuỗi siêu thị lớn và hệ thống phân phối ở Hà Nội và TP.HCM vẫn đang trong giai đoạn đầu. Các công ty Ba Lan đang xây dựng quan hệ với các nhà nhập khẩu, phân phối địa phương và sự có mặt của sản phẩm tại các kênh bán lẻ đang dần mở rộng khi các thủ tục tiếp cận thị trường và chứng nhận thú y được hoàn tất.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm ngoái, Ba Lan đã xuất khẩu khoảng 7.000 tấn thịt heo sang Việt Nam, trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba, đồng thời cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về xuất khẩu gia cầm.

Trong bối cảnh nhu cầu thịt nhập khẩu tăng, thuế quan giảm theo EVFTA và số lượng doanh nghiệp được cấp phép ngày càng nhiều, Ba Lan kỳ vọng sẽ củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam trong những năm tới, với mục tiêu đưa tổng xuất khẩu thịt (bò, heo và gia cầm) sang Việt Nam đạt hơn 40.000 tấn/năm.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng 40.000-60.000 người Việt tại Ba Lan cũng tạo ra nhu cầu đáng kể đối với thực phẩm Việt Nam. Ba Lan hiện nhập khẩu nhiều mặt hàng như gạo, cá, rau củ và gia vị để phục vụ cộng đồng này và hệ thống nhà hàng. Đại diện phía Ba Lan cho biết mong muốn mở rộng nhập khẩu thêm nhiều sản phẩm thực phẩm từ Việt Nam trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy thương mại hai chiều.

Ba Lan hiện là nhà sản xuất thực phẩm lớn thứ 5 trong EU, tạo ra hơn 73 tỷ PLN giá trị gia tăng và hơn 430.000 việc làm. Riêng với thịt bò, nước này đứng thứ 5 EU về sản lượng và thứ 2 về xuất khẩu, với 80-90% sản lượng phục vụ thị trường quốc tế. Giai đoạn 2023-2024, xuất khẩu thịt bò và sản phẩm từ thịt bò đạt hơn 500.000 tấn mỗi năm, tương đương khoảng 2,52 tỷ euro.