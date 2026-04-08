Thiết bị cục mịch của LG bóc trần ngành robot hình người Trung Quốc

Sự bùng nổ của ngành robot hình người Trung Quốc bị chặn đứng bởi thiết kế bàn tay.

Thiết kế bàn cánh tay, bàn tay phức tạp của CLOiD.

Tại InnoFest 2026 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, LG trình diễn CLOiD, mẫu robot hình người “một phần” của họ. Sản phẩm vốn được giới thiệu lần đầu tại CES đầu năm.

Chỉ bằng cái nhìn lần đầu, người dùng có thể dễ dàng đánh giá sự chậm chân của hãng Hàn Quốc trong mảng này. Vài tháng trước, robot hình người của Unitree đã nhào lộn, đánh côn trên chương trình Xuân Vãn. Sản phẩm của LG còn không thể tự đứng thẳng, phải dùng bánh xe.

Nhưng thực tế, CLOiD hay Unitree đại diện cho hai hướng đi khác biệt. Ngành robot được đưa vào nhóm đầu tư chủ lực của nhà chức trách Trung Quốc, sớm tạo ra kỳ tích với các sản phẩm đứng thẳng, linh hoạt và đậm tính trình diễn. Phần còn lại của thế giới, gồm LG, Tesla hay Figure, cố gắng hoàn thiện bàn tay, bộ phận phức tạp nhất trong việc tái tạo hành vi.

Không còn phải làm việc nhà

Tại InnoFest 2026, LG vẽ ra tầm nhìn Zero Labor Home (Ngôi nhà "không việc nhà"). Lộ trình chuyển dịch từ các thiết bị thông minh tĩnh sang các thực thể AI vật lý có khả năng di chuyển và thao tác trực tiếp. Lợi thế của hãng Hàn Quốc là hệ sinh thái tương đối hoàn thiện với đầy đủ thiết bị gia dụng, tương thích trong mạng lưới ThinQ.

Khác với thiết kế hai chân, tập trung vào khả năng đi lại của Boston Dynamics hay Tesla, CLOiD sử dụng bệ bánh xe để di chuyển. Rõ ràng, robot này không giống như tưởng tượng về thiết bị của tương lai. Nó cục mịch, mất cân đối và như xuất hiện từ thời Asimo của Honda.

LG chọn dùng thiết kế di chuyển bằng bánh xe, không thể leo cầu thang để đổi lấy sự linh hoạt trong không gian hẹp.

Lựa chọn của hãng Hàn Quốc có chủ đích. Hãng hy sinh khả năng leo cầu thang để đổi lấy trọng tâm thấp, độ ổn định tuyệt đối và sự an toàn tối đa khi hoạt động trong môi trường chật hẹp, có trẻ em hay thú cưng. Cách làm từ LG rất trực diện, hãng này muốn có một thiết bị thực tế, làm được việc nhà và tương thích dễ dàng với các cách bố trí không gian.

Robot sở hữu một thân hình có thể nghiêng và điều chỉnh độ cao linh hoạt để với tới các đồ vật từ đầu gối trở lên. Nó được trang bị hai cánh tay cơ khí, mỗi bên sở hữu 7 bậc tự do (DOF) mô phỏng lại khớp vai, khuỷu tay và cổ tay của con người. Ở đầu cuối của mỗi cánh tay là một bàn tay 5 ngón được truyền động độc lập, thiết kế để thực hiện các thao tác đòi hỏi sự tinh xảo cao.

Bộ não của thiết bị là dữ liệu của hãng sản xuất đồ có hàng chục năm kinh nghiệm. Thiết bị nhìn và hiểu cách tương tác với phần lớn thiết bị điện tử, gia dụng.

Nghịch lý Moravec

Nghịch lý này chỉ ra một thực tế trớ trêu trong lĩnh vực chế tạo robot. Những tác vụ đòi hỏi tư duy bậc cao hoặc khả năng tính toán khổng lồ như đánh cờ, tính toán quỹ đạo, hay tạo ra văn bản, lại tương đối dễ dàng đối với AI.

Ở phía ngược lại, kỹ năng vận động và nhận thức không gian cơ bản của một đứa trẻ hai tuổi, như nhặt một quả mọng mà không làm nát nó, hoặc gấp một chiếc khăn tắm, lại đòi hỏi những nguồn lực kỹ thuật khổng lồ. Hiện tại, chúng vẫn nằm ngoài tầm với của các hệ thống tự hành thương mại.

Không thể phủ nhận việc các nhà sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc giúp robot đứng thẳng, di chuyển bằng hai chân. Bài toán về động lực học được giải quyết tương đối hoàn chỉnh, với các sản phẩm của Unitree, Boston Dynamic hay Aglibot.

Robot hình người Unitree biểu diễn ở Xuân Vãn 2026. Ảnh: CCTV.

Tuy vậy, những nhà sản xuất này gần như bỏ qua thao tác vật lý, xoay quanh bàn tay. Bộ phận được con người sử dụng nhiều nhất hàng ngày, vẫn là vấn đề gây khó khăn với nhiều nhà sản xuất. Robot Unitree có thể nhào lộn ở Xuân Vãn, nhưng không tự cầm được cây côn.

Thao tác vật lý đòi hỏi khả năng nhận thức môi trường không có cấu trúc, nơi mà hình dạng vật thể, độ phản quang, lực ma sát và trọng lượng liên tục thay đổi. Robot Trung Quốc tỏa sáng trong những sự kiện được lên kịch bản, có lập trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài thực tế, chúng vẫn cần đến việc điều khiển từ xa thủ công.

Wall Street Journal và các nhà nghiên cứu hàng đầu từ Đại học Northwestern đã định nghĩa bàn tay là điểm nghẽn đang kìm hãm cuộc cách mạng robot hình người.

Bàn tay là một “tuyệt tác cơ học” của quá trình tiến hóa. Nó gồm 27 xương, hàng chục cơ bắp nhỏ, hệ thống dây chằng phức tạp và vô số khớp nối, tạo ra từ 20 đến 25 bậc tự do trong kích thước nhỏ gọn. Với cấu trúc này, con người có thể tạo ra lực kẹp chặt để mở một nắp lọ bị kẹt, đồng thời đủ chính xác khi xỏ chỉ qua kim.

Thiết kế bàn tay LG CLOiD.

CLOiD của LG chưa đạt đến khả năng như bàn tay thật, nhưng hãng Hàn Quốc thể hiện nỗ lực hiện thực hóa sản phẩm dạng này trong ngôi nhà. Mục tiêu phát triển tiếp theo là CLOiD có thể gấp quần áo, nấu ăn... Lợi thế của nó nằm ở sức mạnh hệ sinh thái. Thay vì phải trực tiếp mở máy giặt, thiết bị có thể ra lệnh qua ThinQ để làm một phần lệnh.

Công ty này còn xâm nhập sâu vào ngành robot toàn cầu với vai trò nhà cung ứng. Họ làm cả các loại mô-tơ hiệu suất cao, cảm biến hình ảnh LiDAR hay pin thể rắn.