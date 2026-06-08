Ảnh rõ nét nhất của iPhone gập

iPhone màn hình gập dần hoàn thiện với nhiều khác biệt trong thiết kế, giá dự kiến 2.000 USD.

Thiết kế của iPhone Ultra trong ảnh rò rỉ mới nhất. Ảnh: @SonnyDickson/X.

Trên mạng xã hội X, chuyên gia rò rỉ (leaker) Sonny Dickson chia sẻ loạt ảnh mô hình của iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Ultra). Dựa trên tin đồn, thiết bị dự kiến được Apple ra mắt cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào cuối năm nay.

Về cơ bản, các mô hình không có chức năng hoạt động, chủ yếu dùng để trưng bày và gửi đến công ty sản xuất phụ kiện. Họ cần kích thước vật lý chính xác để kịp sản xuất ốp lưng, phụ kiện trước khi sản phẩm chính thức trình làng.

Ảnh chụp cho thấy thiết kế của iPhone Ultra khá giống tin đồn. Sản phẩm sở hữu dạng gập cuốn sách, tỷ lệ màn hình 4:3 khi gập lại. Thiết kế này khác biệt so với hầu hết smartphone gập hiện nay.

Theo MacRumors, màn hình ngoài của sản phẩm dự kiến rộng 5,5 inch, màn hình trong có kích thước 7,8 inch, gần bằng iPad mini (8,3 inch).

Hình ảnh còn tiết lộ những chi tiết mới trong thiết kế của iPhone Ultra, ví dụ như màn hình ngoài tràn viền với cạnh bo cong, đèn flash LED mặt lưng nằm bên dưới cụm micro. Bản thân micro cũng có thiết kế mới với 7 lỗ tròn.

Khi mở ra, màn hình bên trong để lộ camera selfie ở góc trên bên trái. Điều này có thể ảnh hưởng cách hoạt động của Dynamic Island.

Hồi tháng 2, leaker Instant Digital cho biết iPhone Ultra sở hữu khung titan với độ mỏng 4,5 mm, nút âm lượng được dời lên cạnh trên. Máy sẽ không có nút Action, thay thế Face ID bằng Touch ID. Cụm 2 camera phía sau được xếp ngang, nằm trong phần lồi hình viên thuốc tương tự iPhone Air.

Mô hình từ Sonny Dickson rõ nét hơn đáng kể so với hình ảnh do leaker Ice Universe chia sẻ vào ngày 31/5. Đáng chú ý khi Dickson cho biết màu trắng "dường như là lựa chọn duy nhất hiện tại". Bài viết trước đó từ Instant Digital cũng cho rằng màu đen có thể không xuất hiện.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple dự định "tránh những màu sắc vui nhộn", chỉ dùng các màu truyền thống như bạc, đen hay xám trên iPhone Ultra.

Một số sản phẩm cao cấp gần đây như Apple Watch Ultra hay Vision Pro cũng chỉ có một tùy chọn màu. Cách tiếp cận này thực tế không quá mới. Khi ra mắt iPhone X năm 2017, Apple chỉ đưa ra 2 tùy chọn màu gồm bạc và xám, cùng giá khởi điểm kỷ lục tại thời điểm ấy ( 1.000 USD ). iPhone Xs ra mắt sau đó một năm mới bổ sung màu vàng.

Loạt ảnh mô hình của iPhone Ultra. Ảnh: @SonnyDickson/X.

Trong quá trình phát triển iPhone Ultra, Apple kết luận 2 nhược điểm lớn nhất của smartphone gập hiện nay là màn hình trong có không gian hẹp, nếp gấp dễ nhìn thấy. Việc khắc phục những vấn đề trên không đơn giản, khiến hãng gia nhập phân khúc muộn hơn nhiều đối thủ.

Hồi đầu tháng 5, Instant Digital cho biết bản lề thành phẩm không đạt chuẩn khiến việc sản xuất iPhone Ultra gặp khó khăn. Tuy nhiên, Fixed Focus Digital lại cho rằng vấn đề đến từ SMT (Surface Mount Technology), công nghệ gắn trực tiếp linh kiện lên bo mạch, giúp thu gọn thiết kế linh kiện bên trong.

Vào tháng 4, DigiTimes đưa tin tiến độ sản xuất iPhone Ultra chậm khoảng 1-2 tháng so với kế hoạch, song vẫn kịp để Apple trình làng trong tháng 9. Thiết bị dự kiến dùng chip xử lý A20, modem mạng C2 với giá khoảng 2.000 USD .