Apple phát triển mô hình AI riêng cho Trung Quốc

Apple tự huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành riêng cho thị trường Trung Quốc trong bối cảnh sắp triển khai Apple Intelligence tại nước này.

Apple xây dựng riêng một mô hình AI cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Apple phát triển LLM dành riêng cho thị trường Trung Quốc với sự hợp tác của Alibaba. Động thái này đánh dấu sự thay đổi so với chiến lược trước đó, khi Apple dựa vào các mô hình của bên thứ 3 để cung cấp tính năng AI trên thiết bị.

Việc triển khai Apple Intelligence tại Trung Quốc dự kiến ​​diễn ra trong những tháng tới sau khi cập nhật iOS. Reuters mô tả đây là một "chiến lược song hành", cho phép Apple đáp ứng các yêu cầu pháp lý phức tạp, vốn hạn chế khả năng tiếp cận của các công ty Mỹ khác.

Một model riêng biệt sẽ giúp Apple kiểm soát tốt hơn trải nghiệm AI tại Trung Quốc, nơi hãng mất dần thị phần vào tay các đối thủ địa phương như Huawei, thương hiệu nhanh chóng vượt lên với các smartphone tích hợp AI.

Động thái này đồng thời giúp Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp mô hình AI tự phát triển tại Trung Quốc.

Trước đó, cơ quan quản lý tại Trung Quốc phê duyệt việc tích hợp Qwen của Alibaba vào các tính năng của Apple Intelligence, tương tự cách đưa ChatGPT vào thiết bị Apple ở những nơi khác.

Hôm 8/8, Apple công bố một hướng dẫn hỗ trợ tại Trung Quốc, giải thích cách người dùng Mac có thể kết nối Qwen của Alibaba với Siri và tính năng Writing Tools. Tuy nhiên, họ nhanh chóng gỡ bỏ hướng dẫn này mà không đưa ra lý do.

Thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với Apple, chiếm một phần đáng kể doanh thu của hãng. Việc thiếu các tính năng AI trên iPhone bán tại Trung Quốc là một yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, khi người dùng có xu hướng lựa chọn các thương hiệu nội địa cung cấp trợ lý AI tích hợp sẵn.

Hiện tại, chưa rõ mô hình do Apple tự huấn luyện sẽ đóng vai trò như thế nào bên cạnh các mô hình AI của đối tác Trung Quốc và cách chúng phối hợp với nhau trong Apple Intelligence.