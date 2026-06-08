Lần cuối của Tim Cook

Ngoài giới thiệu Siri phiên bản mới, WWDC 2026 cũng là lần cuối Tim Cook bước lên sân khấu với cương vị CEO Apple.

Tim Cook sắp có lần cuối đứng trên sân khấu WWDC với cương vị CEO Apple. Trước sự kiện, giá cổ phiếu công ty gần chạm mốc kỷ lục. Tuy nhiên, Táo khuyết vẫn đối mặt câu hỏi về chiến lược AI.

Giới phân tích nhận định Apple sẽ ra mắt Siri phiên bản mới, hoạt động giống chatbot. Dựa trên tin đồn, trợ lý này có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết thông tin màn hình, thực hiện nhiều tác vụ phức tạp và tích hợp sâu hơn mô hình ngoài, bao gồm Gemini của Google.

Không chỉ quan trọng với nhà đầu tư hay lập trình viên, WWDC còn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Tim Cook. Trước khi nhường vị trí cho John Ternus, đây là cơ hội cuối để ông chứng minh chiến lược AI của Apple đang đi đúng hướng.

Bài toán khó với Apple

Dan Newman, CEO The Futurum Group, cho biết Apple Intelligence là "một trong những nốt trầm lớn" của nhiệm kỳ Tim Cook.

Trả lời CNBC, Newman nhận định WWDC là cơ hội để Apple chứng tỏ khả năng tận dụng lợi thế từ hàng tỷ người dùng. Hãng cũng cần thuyết phục giới lập trình rằng Siri là nền tảng AI phù hợp.

Hãng nghiên cứu MoffettNathanson cho biết cổ phiếu Apple đã đạt kỳ vọng, nhưng AI thì ngược lại. So với một năm trước, vốn hóa công ty tăng 1.600 tỷ USD .

Apple đang kinh doanh tốt với chu kỳ iPhone thành công nhất trong nhiều năm, kết hợp tăng trưởng từ mảng dịch vụ. Dù vậy, Siri vẫn là dấu hỏi lớn. Điều này diễn ra bất chấp tin đồn cho rằng công ty sẽ giới thiệu phiên bản trợ lý thông minh hơn.

Siri phiên bản mới lần đầu xuất hiện tại WWDC 2024. Ảnh: Apple.

Theo MoffettNathanson, Siri phải trở nên đáng tin cậy để tác động tích cực đến cổ phiếu Apple. Điều đó bao gồm chuyển đổi sang trợ lý có thể chạy tác vụ đa bước, thay vì chỉ nhận câu lệnh đơn giản.

Yếu tố trên còn phụ thuộc việc nhà phát triển bên thứ ba có tích hợp App Intents hay không. Đây là hệ thống do Apple phát triển, cho phép Siri chạy tác vụ ngay trong ứng dụng.

"Siri chỉ trở nên hữu ích nếu đủ nhà phát triển hỗ trợ chúng. Tuy nhiên trước khi đầu tư công sức, họ cần chờ xem người dùng có thực sự sử dụng Siri không", các nhà phân tích nhận định.

Apple được cho đã liên hệ một số đối tác để tích hợp App Intents gồm YouTube, Facebook hay Threads. Dù vậy, MoffettNathanson lưu ý một số nhà phát triển có thể ngần ngại trao thêm quyền kiểm soát cho công ty, sau nhiều tranh cãi về phí nền tảng App Store.

Năm nay, WWDC không chỉ trình diễn công nghệ đơn thuần. Thay vào đó, Apple phải thuyết phục khách hàng rằng Siri giờ đây thực sự hữu ích, đồng thời chứng minh đây là nền tảng đáng đầu tư.

"Cook đã hoàn toàn bỏ lỡ làn sóng AI ở một số khía cạnh. Tuy nhiên với chiến lược chi tiêu hiệu quả, không đầu tư quá nhiều vốn mà vẫn làm chủ nền tảng thiết bị, Apple vẫn có cơ hội chậm chân một chút để thành công trong tương lai", Newman nhấn mạnh.

Lợi thế cho Apple

Trong khi Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho hạ tầng AI, Apple phần lớn đứng ngoài cuộc đua. Công ty tập trung khả năng xử lý trên thiết bị, quyền riêng tư và ít phụ thuộc mô hình.

Theo CNBC, điều đó mang đến lợi thế cho Apple. Hãng có thể thu hẹp khoảng cách về AI thông qua quan hệ đối tác, thay vì chịu gánh nặng chi phí khi xây dựng trung tâm dữ liệu.

Theo nguồn tin từ The Information, phiên bản Siri mới sẽ phát hành rộng rãi vào tháng 9, hoạt động một phần trên máy chủ Google Cloud với chip Nvidia.

Nếu tin đồn chính xác, đây là sự thay đổi lớn bởi Apple vốn có truyền thống tự nắm giữ công nghệ lõi. Tuy nhiên, giới đầu tư có thể chấp nhận đánh đổi nếu điều đó giúp công ty ra mắt sản phẩm AI hiệu quả hơn.

Website giới thiệu Apple Intelligence. Ảnh: Bloomberg.

Newman cho biết điều này có thể giúp Google hưởng lợi. Việc Apple chấp nhận ứng dụng công nghệ và hạ tầng cho lượng truy xuất lớn sẽ chứng minh khả năng hoạt động của Gemini, dựa trên quan hệ đối tác tìm kiếm vốn mang đến lợi nhuận cho cả 2.

Ngược lại, một số chuyên gia cho rằng Apple đang đầu tư quá ít cho công nghệ mới. Stephanie Link, chiến lược gia đầu tư tại Hightower, nhận định Apple luôn thận trọng về tiền mặt. Công ty thường ưu tiên mua lại cổ phiếu thay vì các thương vụ sáp nhập, đầu tư lớn.

Link cho rằng sự kiên quyết ấy giúp Apple cải thiện biên lợi nhuận. Tuy nhiên, bà cũng "cảm thấy thất vọng" khi hãng không tham gia mạnh mẽ vào AI, làn sóng được đối thủ xem như cơ hội "nghìn năm có một".

Đồng quan điểm, Dan Niles, nhà sáng lập Niles Investment Management, cho rằng Apple quá chậm trong cuộc đua AI. Dù đánh giá cao khả năng tối ưu chuỗi cung ứng và quan hệ chính trị, ông lưu ý Vision Pro, sản phẩm tham vọng nhất của hãng những năm gần đây, đã thất bại.

Tuy nhiên, Niles rất lạc quan khi Apple tăng ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Dù vậy, giai đoạn sau đó vẫn rất quan trọng.

Di sản của Tim Cook

Các chuyên gia đầu tư không mấy hào hứng với WWDC 2026, do sự kiện ít có khả năng thúc đẩy cổ phiếu Apple. Bà Link cho rằng mức định giá hiện tại quá cao so với tốc độ tăng trưởng dự kiến khoảng 10%.

Đồng quan điểm, ngân hàng UBS không kỳ vọng WWDC 2026 sẽ tác động tích cực đến cổ phiếu Apple, trừ khi có bất ngờ xảy ra.

Goldman Sachs lạc quan hơn, dự đoán Siri phiên bản mới có thể thúc đẩy nhu cầu nâng cấp iPhone, hỗ trợ mảng dịch vụ nếu nhà phát triển xây dựng app trên nền tảng.

John Ternus sẽ trở thành CEO mới của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Thử thách lớn hơn với Apple sẽ đến vào tháng 9, khi công ty trình làng iPhone 18 và phát hành rộng rãi Siri mới.

Gene Munster, quản lý đối tác tại Deepwater Asset Management, cho rằng cổ phiếu Apple có thể giảm nhẹ quanh thời điểm diễn ra hội nghị. Tuy nhiên, điều này không thay đổi triển vọng dài hạn nếu công ty chứng minh họ hiểu về hướng đi của AI.

Munster cho rằng tiêu chuẩn từ Apple "cao một cách ngạc nhiên" dù công ty vẫn chưa thực sự thành công trong lĩnh vực.

Theo ông, Apple ít nhất cần tạo ra trải nghiệm chatbot tốt như Gemini hoặc ChatGPT. Tuy nhiên, bài toán khó hơn là tích hợp chặt chẽ phần mềm với phần cứng, giúp AI hữu ích và cá nhân hóa.

Theo CNBC, điều đó đặt Cook vào thế khó. Phiên bản Siri mới sẽ dẫn đến câu chuyện về iPhone 18, cũng như chiến lược AI dài hơi của Táo khuyết sau khi ông nghỉ hưu.