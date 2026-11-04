'Thiên thần Australia' từ chối diễn show nội y

Miranda Kerr cho biết cô từng cân nhắc trở lại sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026, nhưng cuối cùng quyết định từ chối.

Theo Page Six, lần gần nhất Miranda Kerr sải bước trên sàn diễn nội y đình đám nhất hành tinh là vào năm 2012. Năm nay, nhiều người hâm mộ mong chờ người đẹp Australia trở lại, nhưng rốt cuộc cô vẫn không tái xuất sàn diễn.

Trong tập podcast phát sóng hôm 3/11, bà mẹ 4 con chia sẻ lý do không tham gia Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Cô cho biết đã dành thời gian thiền định để cân nhắc có nên tham gia hay không, nhưng cuối cùng quyết định từ chối vì cảm thấy lo lắng.

“Ai cũng chỉ được mặc nội y trên sân khấu. Tôi đã 43 tuổi rồi và có bốn cậu con trai. Tôi cảm thấy bụng mình cứ thắt lại. Dù đã cố thiền và trấn an bản thân, cảm giác đó vẫn không biến mất. Cuối cùng, cách duy nhất để giải quyết là tự hỏi: ‘Được rồi, nếu không tham gia show thì mình cảm thấy thế nào?’”, Miranda Kerr nhớ lại.

Người mẫu cho biết cô cảm giác nhẹ nhõm và bình yên. Đó cũng là dấu hiệu giúp cô tin rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, dù nhiều người trong ê-kíp ra sức thuyết phục cô nhận lời.

Miranda Kerr từng sáu lần trình diễn cho Victoria’s Secret. Ảnh: WireImage.

“Có lẽ đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại đã khác. Tôi cũng đang ở một giai đoạn khác trong cuộc đời... Được mời trở lại sàn diễn ở tuổi 43, khi đã là mẹ của bốn đứa con, là một vinh dự lớn. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn và trân trọng vì họ vẫn muốn có tôi”, người mẫu bày tỏ.

Miranda Kerr là một trong những gương mặt quen thuộc nhất của Victoria’s Secret. Cô từng sáu lần trình diễn cho thương hiệu, bắt đầu từ năm 2006.

Tháng 9 vừa qua, cô bất ngờ trở lại sàn diễn trong show thời trang của Stella McCartney, gần một thập kỷ kể từ lần cuối tham gia một chương trình thời trang.

Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1983 dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, và chăm sóc tổ ấm với bốn con trai, gồm Flynn (15 tuổi), Hart (8 tuổi), Myles (7 tuổi) và Pierre (2 tuổi).

Flynn là con trai đầu lòng của cô với chồng cũ Orlando Bloom. Ba người con còn lại là trái ngọt giữa cô và người chồng hiện tại Evan Spiegel. Cặp đôi kết hôn năm 2017, hiện có cuộc sống êm ấm, viên mãn.