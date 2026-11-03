Con gái Michael Jackson đòi 600 triệu USD từ di sản của cha

Paris Jackson yêu cầu 600 triệu USD từ khối tài sản của người cha quá cố Michael Jackson. Cô cũng cáo buộc người quản lý tài sản cố tình ngăn cản mình được nhận phần thừa kế.

Theo Page Six, trong đơn kiện, nữ ca sĩ 28 tuổi đề nghị chuyển trước 600 triệu USD vào Quỹ Tín thác Gia đình Michael Jackson (Michael Jackson Family Trust). Cô cho rằng không có lý do chính đáng nào để khoản tiền này vẫn chưa được chuyển giao, trong khi cha mình đã qua đời hơn 17 năm.

Con gái Michael Jackson kiện đòi 600 triệu USD từ khối di sản của cha. Ảnh: WireImage.

Paris lập luận rằng khối tài sản đã tạo ra hàng tỷ USD doanh thu và tích lũy hàng trăm triệu USD tiền mặt, nhưng quỹ tín thác được lập ra để cho cô cùng hai anh em trai Prince (29 tuổi) và Bigi (24 tuổi) thụ hưởng vẫn chưa được cấp vốn.

Đơn kiện được nộp ngày 29/10 lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles, nhắm vào người quản lý di sản John Branca. Paris cáo buộc ông duy trì “sự kiểm soát chặt chẽ” đối với ba anh em bằng cách quyết định thời điểm và việc họ có được nhận tiền từ khối tài sản của cha hay không.

Branca là luật sư, đồng thời giữ chức chủ tịch Công ty Michael Jackson. Ông được Michael Jackson thuê lần đầu vào năm 1985. Năm 2006, Branca rời đi vì những bất đồng liên quan đến vấn đề tài chính, sau đó quay trở lại vào năm 2009, chỉ 8 ngày trước khi nam ca sĩ qua đời.

Theo di chúc của Michael Jackson, mỗi người con nhận một phần ba số tiền gốc trong quỹ tín thác riêng khi bước sang tuổi 30. Khi tròn 35 tuổi, họ sẽ được nhận một nửa số tài sản còn lại. Phần cuối cùng được chuyển giao toàn bộ khi họ bước sang tuổi 40.

Tuy nhiên, Paris cho biết điều này tới nay vẫn chưa được thực hiện. Thay vào đó, ba anh em chỉ nhận một số khoản tiền nhỏ do Branca quyết định. Cô cũng cáo buộc người này dùng quyền kiểm soát các khoản chi trả để ngăn họ chất vấn cách quản lý di sản của ông hoàng nhạc pop.

Trước những cáo buộc, đại diện di sản Michael Jackson phản hồi rằng phía di sản chưa thể cấp vốn đầy đủ cho quỹ từ thiện và các quỹ tín thác cá nhân cho đến khi một số trở ngại pháp lý được giải quyết. Đáng chú ý nhất là vụ kiện đang diễn ra với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), trong đó cơ quan này từng yêu cầu họ nộp 700 triệu USD tiền thuế và tiền phạt.

Michael Jackson có 3 người con. Ảnh: WireImage.

Ngoài ra, người này cũng phủ nhận cáo buộc người quản lý di sản đã giữ lại hoặc cắt giảm các khoản chi trả cho 3 con của Michael Jackson. "Hơn 200 triệu USD đã được phân phối trực tiếp hoặc sử dụng vì lợi ích của Paris và những người thụ hưởng khác", người đại diện khối di sản cho biết.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009, hưởng dương 50 tuổi. Trong di chúc, ông chỉ định quỹ tín thác gia đình là bên thụ hưởng duy nhất đối với toàn bộ di sản của mình, đồng thời bổ nhiệm John Branca làm người quản lý quỹ.