Con gái út bỏ họ Brad Pitt

Vivienne - con gái của Brad Pitt và Angelina Jolie - đã chính thức bỏ họ của cha khỏi tên mình.

Theo hồ sơ do PEOPLE thu thập được, sau phiên điều trần về đơn xin đổi tên diễn ra hôm 2/11, thẩm phán California đã chấp thuận yêu cầu của Vivienne. Theo đó, cô hiện được sử dụng tên Vivienne Marcheline Jolie, thay cho tên cũ là Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Vivienne nộp đơn xin bỏ họ “Pitt” hồi tháng 7, không lâu sau sinh nhật lần thứ 18. Trước đó, vào tháng 5/2024, trong tờ giới thiệu chương trình của vở nhạc kịch The Outsiders trên sân khấu Broadway, Vivienne đã ghi tên mình là “Vivienne Jolie”.

Vivienne không phải người con duy nhất của Brad Pitt muốn bỏ họ cha. Shiloh là người đầu tiên nộp đơn xin bỏ họ nam diễn viên, vào đúng sinh nhật lần thứ 18 (năm 2024).

Hồi tháng 9 năm nay, Zahara cũng chính thức bỏ họ “Pitt”. Sau phiên điều trần diễn ra ngày 28/9, cô sử dụng tên mới “Zahara Marley Jolie” thay cho “Zahara Marley Jolie-Pitt”.

Đã có 4 người con của Brad Pitt chính thức bỏ họ nam diễn viên. Ảnh: WireImage.

Tương tự, Maddox cũng nộp đơn yêu cầu loại bỏ họ của cha khỏi tên mình. Theo hồ sơ tòa án công khai, việc đổi tên từ “Maddox Chivan Jolie-Pitt” thành “Maddox Chivan Jolie” chính thức có hiệu lực từ ngày 14/9.

Động thái các con lần lượt bỏ họ nam diễn viên diễn ra đúng 10 năm sau vụ việc được cho là đã xảy ra giữa Pitt và gia đình trên một chuyến bay riêng. Theo nguồn tin, tháng 9/2016, nam diễn viên đoạt giải Oscar bị cáo buộc có hành vi lăng mạ và tác động thân thể với một trong những người con. FBI sau đó kết luận Pitt không có hành vi phạm tội. Cơ quan Dịch vụ Trẻ em và Gia đình hạt Los Angeles cũng kết thúc cuộc điều tra mà không đưa ra kết luận có hành vi bạo hành.

Những năm qua, mối quan hệ giữa tài tử F1 và các con rạn nứt trầm trọng. Một nguồn tin thân cận với Pitt tiết lộ rằng nam diễn viên gần như không còn liên lạc với các con đã trưởng thành.

“Đó là một câu chuyện vô cùng đau lòng, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên sau nhiều năm một bên cha hoặc mẹ lợi dụng con cái để chống lại người còn lại mà không quan tâm đến hậu quả”, người này chia sẻ.

Brad Pitt (62 tuổi) và Angelina Jolie (51 tuổi) có sáu người con chung là: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne - Knox. Hai ngôi sao của bộ phim Mr. and Mrs. Smith chia tay năm 2016, sau hơn 1 thập kỷ bên nhau. Cuộc chiến pháp lý giữa họ còn kéo dài, đến tháng 12/2024, hai người mới hoàn tất thủ tục ly hôn.