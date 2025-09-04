Lý giải sự thành công của siêu anh hùng 'Absolute Universe'

DC Comics đã ra mắt ba tác phẩm thuộc dòng truyện “Absolute” với các siêu anh hùng quen thuộc trong tháng 8. Tuy nhiên, những câu chuyện bên trong hoàn toàn khác biệt, theo Publishers Weekly.

Trong Absolute Batman của Scott Snyder và Nick Dragotta, Người dơi Bruce Wayne là một kỹ sư, người tự muốn thực thi công lý sau khi cha mình bị giết trong một vụ xả súng hàng loạt.

Trong Absolute Superman của Jason Aaron và Rafa Sandoval, Siêu nhân Kal-El lớn lên trong một xã hội phân chia đẳng cấp giàu nghèo Krypton và đã cảm nhận được sự mất mát to lớn khi hành tinh này bị hủy diệt.

Trong Absolute Wonder Woman của Kelly Thompson và Hayden Sherman, Nữ thần chiến binh Diana lớn lên trong thế giới ngầm và được một phù thủy bị cấm nói đến từ "Amazon" nuôi dưỡng.

Ảnh: Publishers Weekly.

Sự sáng tạo trong Absolute Universe

Các phiên bản bìa mềm của mỗi bộ truyện đang tạo nên sự khởi đầu của Absolute Universe, một bối cảnh mới, nơi những anh hùng quen thuộc có sự khởi đầu gần gũi hơn nhiều các bối cảnh truyền thống.

Sự đổi mới này, với phong cách nghệ thuật ấn tượng và sáng tạo, đã được đón nhận nồng nhiệt. Absolute Batman #1 là tập truyện ăn khách nhất theo tháng năm 2024 và Absolute Wonder Woman đã giành được hai giải thuộc Eisner, giải thưởng uy tín nhất dành cho các thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực truyện tranh, vào tháng 7 vừa qua.

Nhưng để đi tới những thành công này, các nhà sáng tạo của DC đã phải trải qua nhiều khó khăn để tìm cách đột phá cho những nhân vật đã tồn tại khoảng 80 năm, theo biên tập viên trưởng của DC, Chris Conroy.

Dòng truyện Absolute cũng cho thấy sự đổi mới về bố cục. Ảnh: Publishers Weekly.

Conroy đã gắn bó với Absolute từ những ngày đầu, ngay khi nhà văn Scott Snyder đề xuất ý tưởng này năm 2020-2021. Ý tưởng đó đã bị gác lại cho đến khoảng hai năm trước, khi Conroy và biên tập viên Katie Kubert của nhóm Absolute bắt tay vào phát triển bộ truyện.

Theo ông Conroy, mục tiêu chính của Absolute Universe là giữ cho mạch truyện súc tích để không làm độc giả mới choáng ngợp. "Thật đáng mừng khi rất nhiều người nói rằng Absolute Universe là truyện tranh siêu anh hùng đầu tiên họ đọc.

Dù chúng tôi rất thích nghe những chia sẻ này, đó cũng là một trách nhiệm rất lớn, bởi vì chúng tôi biết mình có thể mất họ nếu phát triển cốt truyện quá phức tạp".

Trong khi loạt truyện Batman, Superman và Wonder Woman đã thành công, nhưng dòng truyện Absolute mới chỉ ở những bước phát triển ban đầu.

Conroy nói rằng ông và Kubert đã áp dụng các bài học từ khi tham gia quá trình khởi động lại toàn bộ dòng truyện New 52 của DC năm 2011. Trải nghiệm đó đã cho họ thấy "mức độ thành công mà bạn có thể đạt được khi mang đến một dòng truyện mới mẻ và hiện đại, tuy nhiên, cũng cho thấy nhiều cạm bẫy khi bạn đặt nặng tình tiết, cốt truyện hay nhân vật nào đó mà thiếu đi sự sáng tạo".

Sức ảnh hưởng của manga

Trong khi sức sáng tạo của các nghệ sĩ là chìa khoá làm nên thành công của Absolute Universe, thì một khía cạnh mới họ đang chú ý tới là sức hút ngày càng tăng của manga đối với độc giả DC.

Conroy nói: "Chúng tôi biết rằng độc giả truyện tranh siêu anh hùng phương Tây và độc giả manga đang giao thoa với nhau hơn bao giờ hết. Có một lượng lớn độc giả ngoài kia thậm chí chỉ đọc manga nhiều kỳ chứ không phải truyện tranh siêu anh hùng phương Tây".

Do đó, để thu hút những độc giả này, sự tham khảo thế giới manga là điều tất yếu. Tuy nhiên, Conroy nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là tạo ra thế giới DC phiên bản manga mà là lựa chọn những họa sĩ có tác phẩm đã chịu ảnh hưởng của manga một cách tự nhiên để nét vẽ và ý tưởng của họ có sự giao thoa một cách hài hòa.

Ví dụ như "với họa sĩ Nick, việc đọc manga hoàn toàn là sở thích, hay Hayden là một fan cuồng manga và cũng đọc rất nhiều truyện tranh châu Âu". “Chúng tôi muốn chào đón hoàn toàn những ảnh hưởng đó vào truyện tranh. Bạn sẽ thấy câu chuyện được kể theo cách của chúng tôi, nhưng với những suy nghĩ trực quan đồng điệu với bạn (những người hâm mộ manga)", Conroy chia sẻ.

Biên tập kỳ cựu này cũng cảm thấy truyện tranh siêu anh hùng đang bước vào thời điểm “chuyển giao thế hệ”. Tại DC, “chúng tôi đã thấy nhiều công ty khác bước vào thế giới siêu anh hùng và thành công. Và chúng tôi nghĩ rằng một làn sóng đang hình thành, nếu chúng tôi tính toán đúng thời điểm, chúng tôi cũng sẽ thành công”, ông nói.

Khi DC công bố những hình ảnh đầu tiên của Absolute Universe vào tháng 7/2024, ngay tấm hình bìa của Absolute Batman #1, về một Batman bị trói chặt, đã khơi mào nhiều cuộc thảo luận.

Sức hút đó là khoảnh khắc đầu tiên Conroy chắc chắn rằng DC đang đi đúng hướng. "Từ sự quan tâm của đông đảo độc giả, chúng tôi biết rằng mình đã tìm thấy nơi mình cần đến", ông nói.

Nhưng ngoài độc giả, sự đánh giá cao từ đồng nghiệp mới khiến Conroy và đội ngũ của mình tự tin hơn. "Chúng tôi rất thích doanh số, nhưng thật tuyệt vời khi nghe đồng nghiệp của mình nói, 'Đây là tác phẩm hay nhất của năm'", Conroy chia sẻ.

Absolute Universe là dòng truyện tranh mới được DC triển khai. Với Absolute Universe, câu chuyện của các anh hùng DC được đặt trong những bối cảnh gần gũi hơn và hoàn toàn khác thế giới cũ. Ví dụ, Batman Bruce Wayne không còn là một tỷ phú như ở vũ trụ xưa kia mà là một kỹ sư xây dựng có thu nhập khiêm tốn. Với Absolute Universe, độc giả hoàn toàn có thể bắt đầu đọc truyện và không cần kiến thức nền.

