Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận đường ai nấy đi. Nguyên nhân 2 ngôi sao Hàn Quốc chia tay không được tiết lộ.

Sau 3 năm 7 tháng công khai hẹn hò, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận đường ai nấy đi, tờ Sports Chosun đưa tin. Ngày 24/11, đại diện YH Entertainment - công ty quản lý của Lee Do Hyun - xác nhận thông tin nam diễn viên chia tay bạn gái với truyền thông Hàn Quốc.

"Đúng là cả hai đã chia tay gần đây. Họ quyết định duy trì mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và tiếp tục ủng hộ nhau", phía công ty cho biết.

Artist Company - đơn vị quản lý Lim Ji Yeon - cũng xác nhận thông tin kể trên. Đơn vị này chia sẻ: "Đúng là cả hai đã chia tay gần đây. Họ quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và ủng hộ chặng đường phía trước của nhau". Công ty từ chối tiết lộ nguyên nhân cũng như thời điểm 2 người chia tay vì đây là chuyện riêng tư của các diễn viên.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon chia tay sau 3 năm hẹn hò. Ảnh: Sports Chosun.

Như vậy, cặp đôi khép lại mối quan hệ sau khoảng 3 năm 7 tháng công khai tình cảm. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận hẹn hò vào tháng 4/2023, sau khi cùng tham gia series The Glory của Netflix. Họ từng được xem là một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. Vì vậy, thông tin cả 2 chia tay khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tháng 7, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được cho là cùng chơi golf. Một bài đăng trên mạng xã hội khi đó cho biết bắt gặp cặp đôi tại sân golf và nhận xét cả 2 dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Thông tin sau đó được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải.

Hai nghệ sĩ thậm chí từng vướng tin kết hôn. Tháng 2, tin đồn Lim Ji Yeon chuẩn bị kết hôn rộ lên sau khi nữ diễn viên được phát hiện theo dõi tài khoản mạng xã hội của một người tổ chức đám cưới nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó bỏ theo dõi tài khoản kể trên. Cả 2 cũng không đưa ra thông báo hay xác nhận nào về kế hoạch kết hôn.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, chuẩn bị trở lại với series mới của Netflix mang tên Grand Galaxy Hotel. Nam diễn viên cũng dự kiến gặp lại khán giả qua các dự án phim Shake Our Sun và Nambol.

Trong khi đó, Lim Ji Yeon sinh năm 1990. Sau khi khép lại chuyện tình cảm với Lee Do Hyun, cô dự kiến tiếp tục hoạt động nghệ thuật với bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên Alike.