Ji Chang Wook, Go Youn Jung... là những ngôi sao tiếp theo xác nhận tham gia Golden Disc Awards tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra vào tháng 1/2027, dự kiến có 70.000 khán giả.

Sáng 20/11, BTC lễ trao giải Golden Disc Awards công bố những nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp theo tham gia sự kiện diễn ra ngày 9-10/1/2027 tại Hà Nội. Theo đó, Ji Chang Wook, Go Youn Jung, Hwang In Youp, Kim Moo Yul và Ryu Seung Ryong sẽ xuất hiện ở lễ trao giải và đảm nhận vai trò trao giải cho người chiến thắng các hạng mục.

Ji Chang Wook là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết tới qua các bộ phim như Hoàng hậu Ki, The K2, Đối tác bất ngờ… Vừa qua, anh tham gia bộ phim The Scandal có sự tham gia của Son Ye Jin, Nana…

Trong khi đó, Ryu Seung Ryong cũng là gương mặt quen thuộc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong lĩnh vực sân khấu, sau đó trở thành một trong những diễn viên phụ đa năng nhất của phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Anh được công nhận nhờ vai diễn trong các bộ phim War of the Arrows, All About My Wife, Masquerade, Miracle in Cell No. 7 hay The Admiral: Roaring Currents. Với vai diễn trong Phép màu trong Miracle in Cell No. 7, Ryu đã giành Grand Prize tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 49.

Ji Chang Wook và Go Youn Jung xác nhận tham gia lễ trao giải. Ảnh: SPOTV News, KNC.

Về phần Go Youn Jung hay Hwang In Youp, họ là 2 gương mặt trẻ đang sở hữu lượng fan đông đảo. Go Youn Jung được biết tới qua các bộ phim Sweet Home: Thế giới ma quái, Trường luật, Hoàn hồn, Moving… Còn Hwang In Youp tham gia các phim Tiểu sử chàng Nokdu, Trở lại tuổi 18 và Vẻ đẹp đích thực.

Kim Moo Yul cũng tạo được nhiều dấu ấn, đặc biệt là qua bộ phim Bài học đáng đời ra mắt vài tháng trước.

Golden Disc Awards lần thứ 41 diễn ra trong hai ngày 9-10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 70.000 lượt khán giả trong 2 đêm, trong đó có khoảng 35.000 người đến từ nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện đồng thời mở màn cho chuỗi chương trình thuộc khuôn khổ Vietnam - Experience More giai đoạn 2027-2031. Chương trình hướng đến việc lựa chọn và đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí có sức hút quốc tế về Việt Nam, kết hợp quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Ra đời năm 1986, Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và có ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Sự kiện ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc.

Trước khi đến Việt Nam, giải thưởng được tổ chức tại nhiều thành phố lớn ở châu Á như Tokyo, Đài Bắc và Hong Kong. Các mùa giải trước có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả quốc tế quan tâm như Jennie, Cortis, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, Le Sserafim, NCT WISH, MONSTA X...