Hợp đồng chia lợi nhuận giữa Lee Jung Jae và Artist Company gây tranh cãi vì điều khoản có lợi cho nam diễn viên. Đáng nói, anh là cổ đông lớn nhất doanh nghiệp.

Cổ phiếu Artist Company - công ty giải trí có Lee Jung Jae là cổ đông lớn nhất - giảm mạnh sau khi xuất hiện thông tin nam diễn viên được hưởng điều khoản lợi nhuận khủng, tờ News1 đưa tin ngày 19/11.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, tính đến 11h33 ngày 19/11, cổ phiếu Artist Company (mã 321820) giao dịch ở mức 3.030 won, giảm 570 won, tương đương 15,83% so với phiên trước đó.

Lee Jung Jae hưởng đặc quyền?

Sóng gió liên quan đến công ty bắt nguồn từ bài báo được đăng một ngày trước đó của Dispatch. Theo thông tin của Dispatch, Lee Jung Jae được hưởng 90% doanh thu, còn công ty nhận 10%. Tuy nhiên, tổng số tiền phân chia bị giới hạn ở mức 4 tỷ won. Đồng nghĩa, dù doanh thu của Lee Jung Jae tăng cao hơn mức 4 tỷ won, phần lợi nhuận công ty nhận được vẫn không vượt quá 400 triệu won.

Trong khi đó, vào năm 2016 - thời điểm Lee Jung Jae và Jung Woo Sung thành lập công ty - hai diễn viên áp dụng tỷ lệ chia doanh thu 7:3, trong đó nghệ sĩ nhận 70%, công ty nhận 30%.

Ở giai đoạn đầu, Jung Woo Sung là người mang lại nguồn thu lớn hơn cho doanh nghiệp nhờ tham gia các phim như Asura, The King và Steel Rain, tờ Dispatch nhận định. Trong khi đó, Lee Jung Jae góp mặt trong Operation Incheon, Warriors of the Dawn và xuất hiện với vai trò khách mời trong Along with the Gods.

Artist Company được thành lập bởi Lee Jung Jae và Jung Woo Sung vào 2016. Ảnh: Dispatch.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sau thành công của mùa đầu tiên Squid Game, Lee Jung Jae đề xuất thay đổi tỷ lệ phân chia doanh thu thành 9:1, đồng thời đặt mức trần 4 tỷ won. Theo cơ chế này, nếu doanh thu của ngôi sao họ Lee vượt ngưỡng nói trên, phần tiền còn lại sẽ thuộc về nam diễn viên.

Tờ Dispatch cho biết Lee Jung Jae nhận hơn 20 tỷ won từ vai diễn trong mùa 2 và 3 của Squid Game. Nếu áp dụng tỷ lệ chia 9:1 trên toàn bộ khoản thù lao 20 tỷ won, công ty có thể nhận khoảng 2 tỷ won. Tuy nhiên, thực tế Artist Company chỉ thu về 400 triệu won theo thỏa thuận. Thông tin trên làm dấy lên tranh cãi với nghi vấn cho rằng Lee lạm dụng chức vụ cổ đông để ký hợp đồng có lợi cho bản thân.

Sau đó, Artist Company lên tiếng bác bỏ thông tin Lee Jung Jae lợi dụng vị thế cổ đông lớn để nhận ưu đãi riêng. Công ty cho biết nam diễn viên và một giám đốc nội bộ khác đều không nhận lương điều hành riêng. Đơn vị này khẳng định các điều kiện thanh toán tương tự được áp dụng cho cả hai.

Cơ chế phân chia doanh thu

Theo tờ MTN, tranh cãi đặt ra câu hỏi về mức độ phổ biến của những điều khoản ưu đãi dành cho diễn viên hàng đầu, cũng như nguy cơ quyền lợi của các cổ đông bị ảnh hưởng khi cổ đông lớn nhất ký kết những thỏa thuận có lợi với chính công ty.

Tỷ lệ phân chia doanh thu giữa nghệ sĩ và công ty quản lý tại Hàn Quốc vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ nổi tiếng, quy mô hoạt động, thời hạn hợp đồng, chi phí đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu về cơ cấu doanh thu ngành quản lý giải trí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố cho thấy, tỷ lệ phân chia giữa diễn viên, ca sĩ và công ty quản lý thường dao động từ 5:5 đến 8:2. Một số hợp đồng trong quá khứ từng áp dụng tỷ lệ 9:1, thậm chí 10:0. Truyền thông Hàn Quốc cũng từng đề cập trường hợp các diễn viên nổi tiếng như Bae Yong Joon và Jang Dong Gun ký hợp đồng với tỷ lệ 9:1.

Vì vậy, trọng tâm tranh cãi trong trường hợp của Lee Jung Jae không nằm ở tỷ lệ 9:1, mà ở điều khoản giới hạn khoản lợi nhuận công ty được hưởng. Với cách chia thông thường, doanh thu nghệ sĩ càng tăng, phần tiền công ty nhận được cũng tăng theo. Ngược lại, theo thỏa thuận được Dispatch đề cập, Artist Company chỉ có thể nhận tối đa 400 triệu won, bất kể doanh thu của nam diễn viên vượt ngưỡng bao nhiêu.

Lee Jung Jae vướng tranh cãi về thu nhập. Ảnh: Hankyung.

Tuy nhiên, MTN chỉ ra để đánh giá tính hợp lý của hợp đồng thực tế, cần xem xét thêm phạm vi công việc công ty đảm nhận, các khoản chi phí phát sinh và điều kiện đàm phán tại thời điểm ký kết.

Trong khi đó, Artist Company giải thích CAA - công ty quản lý có trụ sở tại Mỹ - phụ trách các hợp đồng liên quan đến mùa 2 và 3 của Squid Game cũng như hoạt động của Lee ở nước ngoài. Do đó, các khoản phí liên quan đã được thanh toán cho CAA. Công ty cho biết họ vẫn nhận được phần lợi nhuận theo hợp đồng hiện có, dù không trực tiếp thực hiện toàn bộ công việc.

Dù vậy, việc Lee Jung Jae là cổ đông lớn nhất của Artist Company khiến thỏa thuận trở thành vấn đề cần được xem xét kỹ hơn. Khi một cổ đông lớn hoặc giám đốc tham gia giao dịch với chính doanh nghiệp, nguy cơ xung đột lợi ích có thể phát sinh.

Theo Điều 398 Luật Thương mại Hàn Quốc, giám đốc hoặc cổ đông lớn thuộc diện quy định phải công khai những thông tin quan trọng và nhận được sự chấp thuận của hội đồng quản trị trước khi thực hiện giao dịch với công ty. Các điều khoản giao dịch cũng phải bảo đảm tính công bằng.

Do đó, việc đánh giá thỏa thuận giữa Lee Jung Jae và Artist Company không chỉ phụ thuộc vào việc công ty có áp dụng điều kiện tương tự với những nghệ sĩ khác hay không. Quá trình đàm phán, mức độ cân nhắc lợi ích doanh nghiệp và tính khách quan trong việc thông qua hợp đồng cũng là những yếu tố đáng chú ý.

Artist Company khẳng định đã xem xét tính phù hợp của các giao dịch với bên liên quan và tham khảo ý kiến kiểm toán viên bên ngoài khi xác định điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về thỏa thuận cũng như quá trình thẩm định chưa được công bố, khiến việc đánh giá độc lập tính hợp lý của hợp đồng còn gặp hạn chế.