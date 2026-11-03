Diễn viên Hollywood tới Hà Nội

Hôm 3/11, trên trang Instagram với 28 triệu người theo dõi, diễn viên Cole Sprouse gây chú ý khi đăng loạt ảnh chụp tại Việt Nam. Ở một bức ảnh, tài tử ngồi trong cửa tiệm thưởng thức bia hơi trên phố Tạ Hiện.
Trong một tấm hình khác, ngôi sao The Suite Life of Zack & Cody ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ ngồi trên vỉa hè, bên cạnh chiếc xe và gánh hoa rong. Anh cũng đăng tải clip ghi lại cảnh tượng nhiều người dân tập thể dục trên phố vào buổi sáng.
Loạt bài đăng trên Instagram Story của tài tử khiến nhiều fan cảm thấy thích thú, chia sẻ lại. Người hâm mộ bất ngờ khi ngôi sao Hollywood tới Việt Nam và bày tỏ mong muốn gặp được nam diễn viên.
Cole Sprouse đăng tải những khoảnh khắc tại Hà Nội. Ảnh: IGNV.
Cole Sprouse sinh năm 1992 tại Italy, là em trai sinh đôi của nam diễn viên Dylan Sprouse. Anh bắt đầu đóng phim từ khi còn rất nhỏ, sớm xuất hiện trong các dự án như Big Daddy hay sitcom Friends. Cole nổi tiếng toàn cầu sau khi hóa thân Cody Martin trong The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008). Ở loạt phim Disney này, tài tử cũng đóng cùng với anh trai Dylan.
Sau khi tốt nghiệp Đại học New York năm 2015, Cole Sprouse trở lại màn ảnh với vai Jughead Jones trong series Riverdale (2017-2023). Vai diễn chàng trai lập dị, mê viết lách giúp anh xây dựng hình ảnh trưởng thành, khác biệt với thời còn làm sao nhí. Những năm sau đó, nam diễn viên gốc Italy góp mặt trong một số dự án như Five Feet Apart (2019), Moonshot (2022), Lisa Frankenstein (2024)...
Ngoài diễn xuất, Cole còn theo đuổi nhiếp ảnh, từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang. Gần đây, anh tiếp tục tham gia phim điện ảnh, như The Long Haul và Vintage Violence (2026).
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