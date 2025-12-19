Thiên tài 3 tuổi có IQ 132, nói được 7 ngôn ngữ

Dù mới 3 tuổi, Gabriel Francisco Novaes đã bộc lộ khả năng ngôn ngữ vượt trội. Em cũng có khả năng tư duy toán học, tư duy logic vượt xa bạn bè cùng lứa.

Gabriel Francisco Novaes có thể sử dụng 7 ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ ký hiệu của Brazil. Ảnh: CPG.

Tuổi thơ thường gắn với những khám phá nhỏ bé, từng ngày mở ra thế giới mới cho trẻ. Từ việc học ngồi, tập đi, bập bẹ nói cho đến nhận diện hình khối, tất cả đều là những cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, với một số đứa trẻ, hành trình khám phá thế giới lại diễn ra theo cách vượt xa kỳ vọng thông thường của cha mẹ.

Trường hợp của Gabriel Francisco Novaes là một ví dụ điển hình. Mới 3 tuổi, cậu bé sống tại Brazil đã có nhiều biểu hiện khác biệt. Em quen thuộc với 7 ngôn ngữ, trong đó có những ngôn ngữ sử dụng hệ chữ cái khác với tiếng Bồ Đào Nha như Hy Lạp và Nga, theo G1.

Biểu hiện khác lạ so với độ tuổi

Chia sẻ với truyền thông Brazil, bà Kelidy Novaes, mẹ của Gabriel, cho biết dù đã sớm nhận ra những biểu hiện không phù hợp với độ tuổi, bà vẫn mất nhiều thời gian để tin rằng con trai thực sự là trẻ năng khiếu.

Ban đầu, bà tìm đến các nhà tâm lý học khi nhiều người xung quanh nhận xét Gabriel khác biệt. Sau đó, người mẹ được giới thiệu đến một nhà thần kinh - tâm lý học tại Piedade.

Gabriel Francisco Novaes được đánh giá có xu hướng tư duy logic, thiên về toán học. Ảnh: G1.

Ngay trong buổi đánh giá đầu tiên, chuyên gia xác nhận cậu bé 3 tuổi có năng khiếu, trong khi thông thường, quá trình đánh giá thường phải kéo dài đến 10 buổi. Kết quả đánh giá cũng cho thấy hoạt động trí tuệ của Gabriel cao hơn rất nhiều so với độ tuổi. Em có năng lực nổi bật trong việc xây dựng lập luận và lập kế hoạch.

Sau nhiều lần thăm khám với những chuyên gia khác, Gabriel được kết luận là có năng khiếu, sở hữu IQ 132 - mức rất cao so với độ tuổi. Mới đây, cậu bé còn chính thức trở thành thành viên của Mensa International - tổ chức lâu đời quy tụ những cá nhân có trí tuệ bậc nhất thế giới.

Là một giáo viên, bà Kelidy cho biết bản thân bà luôn mong muốn dạy con từ sớm. Vì vậy, khi Gabriel mới một tuổi, bà đã in bảng chữ cái dán lên tường để chuẩn bị dạy con. Nhưng chưa kịp hướng dẫn, cậu bé đã đọc được các chữ cái bằng cả tiếng Bồ Đào Nha lẫn tiếng Anh.

“Tôi rất bất ngờ, không hiểu con tôi học những điều đó ở đâu. Ví dụ như số 9, cháu chỉ nói ‘nine’, tức là học cách phát âm tiếng Anh, rồi sau đó mới nói bằng tiếng Bồ Đào Nha", người mẹ kể.

Sau đó, Gabriel tiếp tục khiến gia đình bất ngờ khi bộc lộ khả năng ở những khía cạnh khác. Có lần, người thân phát hiện cậu bé vừa xem vừa ngân nga theo một clip có phụ đề bằng thứ ngôn ngữ mà không ai trong nhà nhận ra.

Khi chụp màn hình và kiểm tra lại, gia đình mới biết cậu bé 3 tuổi đang hát bằng tiếng Nga. Sau đó, Gabriel tiếp tục thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Armenia, tiếng Nga và ngôn ngữ ký hiệu của Brazil là Libras.

Không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ, Gabriel còn thể hiện khả năng học "vượt lớp", đặc biệt là ở môn Toán. Bà Kelidy cho biết con trai bà có thể thực hiện các phép cộng, trừ một cách dễ dàng.

Đánh giá về trường hợp của Gabriel, nhà thần kinh - tâm lý học phụ trách cho biết cậu bé là người có xu hướng tư duy logic, thiên về toán học và đặc biệt hứng thú với việc giải quyết vấn đề.

Dù có IQ cao, Gabriel vẫn thích những trò chơi quen thuộc như đuổi bắt, trốn tìm. Ảnh: G1.

Không ép con học

Dù thường xuyên chứng kiến những biểu hiện vượt trội của con, bà Kelidy nhấn mạnh rằng gia đình bà luôn nói với con rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Song song với việc phát triển trí tuệ, cậu bé cũng được khuyến khích nuôi dưỡng những sở thích thông thường, đặc biệt là bóng đá.

Khi Gabriel không đòi học chữ, bà Kelidy thường chủ động mua bóng, vòng lắc, đưa con ra công viên để chơi và tương tác với những đứa trẻ khác. Hiện nay, cậu bé 3 tuổi mê bóng đá, tự nhận là cổ động viên cuồng nhiệt của câu lạc bộ Corinthians và vẫn thích những trò chơi quen thuộc như đuổi bắt, trốn tìm.

“Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là con trở thành một đứa trẻ chỉ quan tâm đến ngôn ngữ. Dù thích rất nhiều chủ đề, có lúc con nói không thích các bạn ở nhà trẻ vì cho rằng các bạn ‘quá nhỏ’. Tôi luôn nhấn mạnh rằng con cũng là trẻ con như những bạn khác”, người mẹ tâm sự.

Một trong những nét tính cách nổi bật của Gabriel là rất dễ thất vọng. Bà Kelidy cho biết cậu bé không mấy bận tâm trước lời chê từ người khác, nhưng lại rất khắt khe với chính mình.

“Nếu ai đó nói bức tranh của con vẽ xấu, con sẽ không để ý. Nhưng nếu con tự thấy chưa đẹp, tôi phải mất rất lâu để thuyết phục rằng bức tranh đó ổn”, bà chia sẻ.

Hiện tại, Gabriel được đánh giá có độ tuổi tinh thần khoảng 6 tuổi, tức gấp đôi tuổi thật. Cậu bé giao tiếp bằng những từ ngữ trang trọng, hiếm gặp, thậm chí người lớn cũng ít dùng những từ đó. Khả năng phát âm của em cũng được đánh giá vượt xa kỳ vọng đối với một đứa trẻ lên 3.