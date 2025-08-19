Thiên An nói về bé Sol

Xuất hiện trong một sự kiện, Thiên An xúc động khi chia sẻ về hành trình chăm sóc bé Sol. Cô cho biết hạnh phúc vì con gái được nhiều người yêu thương.

Mới đây, Thiên An và bé Sol tham gia trình diễn trong một show thời trang. Hai mẹ con diễn viên diện trang phục đồng điệu, tự tin sải bước trên sàn catwalk. Sau đó, trên sân khấu, diễn viên Thiên An chia sẻ về hành trình nuôi bé Sol.

"Bé Sol rất may mắn khi nhận được sự quan tâm, yêu thương đến từ mọi người. Bản thân tôi rất hạnh phúc vì bên cạnh con có rất nhiều người yêu thương, che chở. Vì vậy lúc nào tôi cũng dạy cho Sol vì mình có may mắn này nên phải biết chia sẻ những với các em nhỏ kém may mắn hơn", Thiên An cho biết.

Thiên An gần đây ít hoạt động mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Đây là lần hiếm hoi Thiên An xuất hiện từ sau ồn ào liên quan đến Jack. Thời gian gần đây, cô hạn chế sử dụng mạng xã hội. Bài đăng gần nhất Thiên An đăng tải là vào ngày 15/7. Khi ấy, cô khoe vẻ ngoài khác lạ với mái tóc ngắn. Trang cá nhân của diễn viên hiện vẫn khóa chức năng bình luận.

Liên quan đến vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bà Trần Nguyễn Thiên An, hiện tại, TAND khu vực 2 TP.HCM (TAND TP Thủ Đức trước đây) đã thụ lý.

Trước đó, ngày 16/7, Jack tổ chức họp báo tại TP.HCM. Anh lần đầu trực tiếp lên tiếng về những ồn ào đời tư sau nhiều năm giữ im lặng.

Trong họp báo, mẹ của Jack là bà Cẩm Loan khẳng định từng chu cấp tiền hàng tháng cho Thiên An để nữ diễn viên này nuôi con gái. Số tiền thậm chí nhiều hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau khi không được Thiên An công nhận sự hỗ trợ, gia đình Jack quyết định dừng chu cấp.

Theo lời bà Cẩm Loan, từ khi bé Sol sinh ra, Jack không được gặp con dù họ đã thông qua nhiều người khác nhau ngỏ ý được thăm nom với gia đình Thiên An.