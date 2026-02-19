Smartphone pin 'không tưởng' sắp được nâng cấp

Khi cấu hình dần bão hòa, các hãng smartphone đang thử nghiệm thiết bị với màn hình 7 inch và viên pin lên tới 15.000 mAh để tạo khác biệt trong năm nay.

Những mẫu smartphone với viên pin 15.000 mAh có thể xuất hiện trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Ngay từ những tuần đầu năm, thị trường smartphone đã cho thấy dấu hiệu bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới. Hàng loạt sản phẩm mới có thông số khủng dần được hé lộ, từ các mẫu flagship như OPPO Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra cho đến những phiên bản nâng cấp như iPhone 17e, Xiaomi 17 Max, Vivo X300 Max hay OPPO Find X9s Pro. Số lượng thiết bị ra mắt dày đặc đủ đáp ứng nhu cầu nâng cấp của nhiều nhóm người dùng.

Tuy nhiên, cảm giác quen thuộc cũng ngày càng rõ rệt. Phần lớn các bản nâng cấp xoay quanh chip mạnh hơn, pin lớn hơn, cải tiến camera và bổ sung một số tính năng phần mềm độc quyền. Mức giá nhìn chung không biến động quá nhiều nhưng sự đột phá về trải nghiệm lại không thật sự nổi bật.

Theo thông tin được các trang công nghệ tổng hợp, thị trường smartphone năm nay có thể xuất hiện một số dòng máy mang định vị khác biệt rõ ràng hơn. Một trong những xu hướng đáng chú ý là sự trở lại của smartphone màn hình trên 7 inch, phân khúc từng bị “bỏ quên” trong vài năm gần đây.

Thị trường từng trải qua nhiều chu kỳ thú vị, từ màn hình cong sang phẳng, từ kích thước lớn đến xu hướng nhỏ gọn. Hiện nay, kích thước phổ biến dao động trong khoảng 6,7-6,85 inch, bên cạnh các mẫu 6,3 inch hoặc 6,59 inch. Những thông số này đã được duy trì nhiều năm, khiến không gian tạo khác biệt ngày càng thu hẹp.

Nguồn tin rò rỉ cho biết có ít nhất 2 nhà sản xuất đang đánh giá các mẫu smartphone màn hình 7 inch mới. Xét về mặt thông số, 7 inch không chênh lệch quá xa so với 6,83 inch. Tuy nhiên, trong trải nghiệm thực tế, không gian hiển thị lớn hơn mang lại lợi thế rõ rệt cho chơi game và giải trí đa phương tiện.

Đáng chú ý, các mẫu 7 inch sắp tới dường như không hướng tới doanh nhân như cách smartphone màn hình lớn được định vị trước đây. Dòng sản phẩm này sẽ tập trung vào hiệu năng, thời lượng pin và màn hình lớn. Nếu được trang bị chip cận cao cấp, pin dung lượng 9.000-10.000 mAh cùng phần mềm tối ưu cho chế độ chia đôi màn hình, chúng có thể thu hút được nhóm người dùng thường xuyên giải trí trên smartphone.

Các hãng smartphone đang tìm điểm nhấn mới cho sản phẩm của năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Song song với kích thước màn hình, công nghệ pin cũng đang có bước tiến nhanh. Trên thị trường đã xuất hiện smartphone hiệu năng cao với pin 10.000 mAh. Dòng Honor WIN vừa ra mắt sở hữu viên pin dung lượng tương tự, thậm chí được trang bị quạt tản nhiệt để hỗ trợ hiệu năng.

Trước đó, Realme từng giới thiệu ý tưởng về mẫu điện thoại với pin 15.000 mAh, độ dày 8,89 mm và trọng lượng 210g. Theo những tiết lộ mới nhất, một số hãng đang nghiên cứu giải pháp sản xuất hàng loạt pin 12.000 mAh, đồng thời thử nghiệm cả mức 15.000 mAh. Nếu tiến độ thuận lợi, thiết bị dùng pin 15.000 mAh có thể xuất hiện ngay trong năm nay.