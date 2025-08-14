Thị trường máy tính sắp đón làn sóng tích cực

Vòng đời của máy tính xách tay vào khoảng 4-5 năm. Khách hàng mua sắm trong đợt giãn cách Covid-19 sắp phải nâng cấp khi thiết bị không còn đủ đáp ứng.

Thị trường laptop Việt Nam được thúc đẩy bởi chu trình đổi máy.

Giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam bùng nổ nhờ nhu cầu tăng cao. Vào nửa cuối 2021, gần như toàn bộ hãng laptop ở Việt Nam trong tình trạng cháy hàng, các hãng không chuẩn bị đủ nguồn cung khi sức mua tăng bất ngờ.

Cần máy tính cho học tập, làm việc cấp thiết, nhiều khách hàng phải mua thiết bị không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu. Nhóm này trở thành động lực tăng trưởng chính cho thị trường máy tính Việt Nam hiện tại.

Tới lúc đổi máy tính

Theo nhiều đại lý chính hãng, doanh số máy tính xách tay tại Việt Nam đang tăng dần đều trong những quý gần đây, sau giai đoạn “chạm đáy” từ năm 2022-2023. Trong đó, nhóm máy tính văn phòng, phân khúc tầm trung 18-25 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn, khi người dùng sản phẩm giá thấp nâng cấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc Asus Châu Á - Thái Bình Dương (Khối kinh doanh hệ thống), cho rằng giai đoạn bùng nổ doanh số vào 2021, người dùng phải mua máy tính sẵn hàng thay vì sản phẩm họ thực sự mong muốn.

“Tôi tin rằng đây là thời điểm phù hợp để lên đời. Chu trình thay mới máy tính vào khoảng 4-5 năm. Hiện tại chính là giai đoạn mà những người mua sắm laptop vào đợt dịch nghĩ đến việc đổi sang máy mới”, ông Chang nói.

Ông Peter Chang,Tổng Giám đốc Asus Châu Á - Thái Bình Dương (Khối kinh doanh hệ thống). Ảnh: Q.A.

Theo dữ liệu của Microsoft Activation Data (Tỉ lệ kích hoạt Windows) tính đến quý II, Asus đang nắm 26% thị phần máy tính chạy hệ điều hành này tại Việt Nam. Do vậy, nhà sản xuất này sớm tính toán chu trình nâng cấp của người dùng để tung ra sản phẩm.

“Hành vi người dùng cũng đang thay đổi rất nhanh. Điều chúng tôi cần tìm ra là người dùng đang cần gì, giữa thời điểm họ phải đổi máy. Có rất nhiều thứ phải cân nhắc như hiệu năng, pin hay màn hình”, ông Chang chia sẻ quan điểm. Theo vị này, Asus đang tập trung vào mảng máy tính AI, như phương hướng đón đầu xu thế, thị hiếu của khách hàng Việt Nam.

Trong khi đó ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, cho rằng Việt Nam là thị trường đang lên, với GDP tăng nhanh. Do vậy, hãng đầu tư thí điểm bằng cách khai trương dạng cửa hàng trải nghiệm ở các thành phố lớn, như một cách tăng trải nghiệm, thu hút khách hàng.

Bài toán máy tính AI

Báo cáo từ IDC dự đoán 60% máy tính bán ra vào 2027 có AI (AI PC). Lượng sản phẩm ước tính vào khoảng 167 triệu sau 2 năm nữa. Canalys cũng nhận định rằng thị trường đang hồi phục trên toàn cầu, nhờ động lực chính là trí tuệ nhân tạo. Trong đó, xuất xưởng năm 2024 tăng khoảng 3,8% so với cùng kỳ.

Ông Eric Lee cho biết khởi điểm từ dưới 1% vào năm 2024, hiện thị phần máy tính đạt chuẩn Copilot+ PC trong mảng tiêu dùng của Asus ở Việt Nam đã cán mốc khoảng 7-8%. Nếu mở rộng ra toàn bộ sản phẩm có NPU, gồm AI phổ thông, AI thế hệ mới và AI nâng cao, tổng tỷ trọng có thể đạt 20-30%.

Máy tính AI là xu hướng, nhưng phần mềm chưa theo kịp công nghệ mới. Ảnh: Microsoft.

Theo ông Peter Chang, một số quốc gia Đông Nam Á đã sớm cán mốc một nửa số laptop bán ra có AI.

Tuy nhiên hiện các ứng dụng thực tế có thể chạy bằng phần cứng AI chưa nhiều. Trong đó, những công cụ trí tuệ tạo sinh phổ biến như ChatGPT hay Gemini có thể được truy cập ở các thiết bị kết nối Internet. Ông Chang cho rằng cần có quá trình để phần mềm theo kịp phần cứng, khai thác được NPU (lõi trí tuệ nhân tạo) trên các máy tính AI đời mới.

Điều này đồng nghĩa hạ tầng đang đi trước công cụ. Người dùng mua máy tính AI đạt chuẩn như một bước chuẩn bị cho ứng dụng tích hợp được phát triển về sau.

“Hiện nay, có những tín hiệu cho thấy mô hình AI xử lý tại biên dần phổ biến. Microsoft tung ra nhiều bản cập nhật để thêm chức năng trí tuệ nhân tạo chạy trực tiếp ở laptop. Những công ty nhỏ hơn cũng phát triển LLM (mô hình ngôn ngữ) nhỏ, tối ưu ở thiết bị cá nhân”, Tổng Giám đốc Asus Châu Á - Thái Bình Dương, nói với Tri thức - Znews.