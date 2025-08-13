Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa

Đánh giá hiệu năng bằng dung lượng RAM. Dung lượng RAM giống như diện tích ngôi nhà, càng có nhiều không gian, càng có thể sắp xếp nhiều đồ đạc cùng một lúc mà không bị quá tải. Tuy nhiên, máy tính cũng có đặc điểm khác, không cần quá nhiều không gian để di chuyển, chỉ cần đủ và thừa ra một ít. Tương tự việc một ngôi nhà lớn không đồng nghĩa với nội thất sang trọng, dung lượng RAM lớn không giúp máy tính chạy nhanh hơn. Không gian không sử dụng chỉ là tài nguyên lãng phí. Điều quan trọng để xác định dung lượng RAM là nhu cầu thực tế của người dùng. Với game thủ, mức 32 GB là tiêu chuẩn, nhưng 16 GB có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu duyệt web thông thường. Ảnh: Howtogeek.