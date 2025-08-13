Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa

|
Tắt máy tính hàng ngày. Nhiều người tin rằng tắt máy tính sau khi sử dụng mỗi ngày là một thói quen cần thiết, giúp phần mềm hoạt động ổn định, bảo vệ tuổi thọ phần cứng và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, với kinh nghiệm phát triển hàng thập kỷ, đa số ứng dụng đều khá ổn định hoặc ít nhất không làm sập toàn bộ hệ thống khi gặp sự cố. Các linh kiện quan trọng như CPU, GPU và RAM hầu như không bao giờ hỏng hóc do tuổi thọ hoặc thậm chí do sử dụng nhiều. Trên thực tế, việc để máy tính chạy ở chế độ không làm việc sẽ không gây ra sự cố hay hao mòn nào đáng kể. Tắt máy tính hàng ngày sẽ chỉ khiến chúng ta mất thời gian hơn. Ảnh: Shutterstock.
Đánh giá hiệu năng bằng dung lượng RAM. Dung lượng RAM giống như diện tích ngôi nhà, càng có nhiều không gian, càng có thể sắp xếp nhiều đồ đạc cùng một lúc mà không bị quá tải. Tuy nhiên, máy tính cũng có đặc điểm khác, không cần quá nhiều không gian để di chuyển, chỉ cần đủ và thừa ra một ít. Tương tự việc một ngôi nhà lớn không đồng nghĩa với nội thất sang trọng, dung lượng RAM lớn không giúp máy tính chạy nhanh hơn. Không gian không sử dụng chỉ là tài nguyên lãng phí. Điều quan trọng để xác định dung lượng RAM là nhu cầu thực tế của người dùng. Với game thủ, mức 32 GB là tiêu chuẩn, nhưng 16 GB có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu duyệt web thông thường. Ảnh: Howtogeek.
Thường xuyên chạy công cụ chống phân mảnh đĩa cứng. Chống phân mảnh ổ đĩa từng là một trong những công việc bảo trì quan trọng, đặc biệt là trên hệ điều hành Windows XP trở về trước. Nhưng kể từ Windows Vista, hệ điều hành đã đảm nhiệm công việc đó, tự động chống phân mảnh ổ cứng theo lịch trình định sẵn. Thậm chí hiện tại nhiều máy tính không còn ổ cứng HDD. Ổ SSD trở thành tiêu chuẩn và chúng không cần chống phân mảnh. Ngay cả khi máy tính có cả 2 loại, Windows vẫn sẽ tự động xử lý việc chống phân mảnh và cắt xén (cho ổ SSD). Người dùng không phải chạy bất kỳ công cụ chống phân mảnh thủ công nào. Ảnh: Howtogeek.
Lơ là trong việc chống virus và tấn công mạng. Nhiều người cho rằng mục tiêu của tấn công mạng là trung tâm dữ liệu hay máy chủ, máy tính cá nhân không quá quan trọng nên sẽ an toàn. Trên thực tế, tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống qua email lừa đảo, cài đặt phần mềm độc hại hoặc các thiết bị dễ bị tấn công được kết nối với mạng gia đình. Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là nếu không tải file thì sẽ không có virus máy tính. Phần mềm độc hại có thể âm thầm khai thác lỗ hổng trình duyệt hoặc lừa người dùng đồng ý tải xuống. Đôi khi, chỉ cần truy cập một trang web đáng ngờ là đủ để lây nhiễm hệ thống hoặc làm hỏng dữ liệu. Mặc dù Windows Defender được cải thiện đáng kể, công cụ này vẫn không thể bảo vệ máy tính cá nhân khỏi phần mềm tống tiền, gián điệp, quảng cáo và các phần mềm độc hại khác. Ảnh: Shutterstock.
Máy tính khó sửa, tốn kém chi phí. Mặc dù máy tính không dễ hỏng hóc như xe hơi, mọi thứ vẫn có thể gặp trục trặc hoặc hao mòn theo thời gian. Đôi khi là một lớp bụi dày và keo tản nhiệt bị khô, thanh RAM bị lung lay, cập nhật trình điều khiển bị lỗi… Dù vấn đề là gì, có thể người khác gặp phải sự cố tương tự và tìm ra giải pháp. Trong nhiều trường hợp, người dùng có thể tự mình giải quyết chỉ trong vài phút, ngay cả khi không có kinh nghiệm trước đó. Vì vậy, trước khi mang hệ thống đến một cửa hàng sửa chữa tốn kém, hãy thử tìm kiếm các cách khắc phục trên các trang mạng xã hội, YouTube hoặc sử dụng chatbot AI để hỗ trợ khắc phục sự cố. Ảnh: Howtogeek.
Cần card đồ họa chuyên dụng để chơi game. Trước đây, từng có thời điểm đồ họa tích hợp có hiệu năng rất hạn chế, thậm chí không đủ để xem video chất lượng cao. Nhưng giờ đây điều đó đã thay đổi. Kể từ khi AMD ra mắt APU Ryzen đầu tiên, mọi người bắt đầu coi trọng đồ họa tích hợp. AMD tiếp tục cải tiến qua nhiều năm và Intel cũng theo chân với Iris Xe. Hiện tại, người dùng có thể thoải mái chơi game trên cả CPU di động và máy tính để bàn với đồ họa tích hợp. Chắc chắn không thể mong đợi hiệu năng tương đương với card đồ họa rời, nhưng GPU tích hợp có những bước tiến vượt bậc chỉ trong một thập kỷ. Ảnh: Howtogeek.
