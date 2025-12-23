Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

  • Thứ ba, 23/12/2025 12:19 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM) tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt trên sông và đã trình báo lực lượng chức năng.

Ngày 23/12, Công an phường An Khánh phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Người dân phát hiện xác chết trên sông.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh đã tá hỏa khi phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt trên sông và đã trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Khánh phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt ngay tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, đưa thi thể nạn nhân vào bờ và chuyển về nhà xác khám nghiệm tử thi.

Bước đầu ghi nhận nạn nhân khoảng 45–50 tuổi, trên người mặc áo thun ngắn tay màu xám và quần đùi đen có sọc hồng.

Công an đang khẩn trương tìm thân nhân nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thi thể trôi trên sông, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

