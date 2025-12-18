Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể 2 bé gái bên bờ sông ở Cần Giuộc

  • Thứ năm, 18/12/2025 15:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân hai bé gái tử vong bên bờ một tuyến sông trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em T.U.N (11 tuổi) và N.T.T.V (10 tuổi), cùng ngụ xã Cần Giuộc và nhà ở gần nhau.

Ngày 15/12, hai em rời nhà đi chơi nhưng không trở về. Ngay sau đó, gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến ngày 17/12, người dân phát hiện thi thể hai bé gái bên bờ một tuyến sông chảy qua địa bàn xã Cần Giuộc. Vị trí hai thi thể được phát hiện nằm cách nhau không xa.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

