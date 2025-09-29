Thi thể dạt vào bờ biển Quảng Trị là nam sinh lớp 11

Thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng được xác định là nam sinh học lớp 11 ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 29/9, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị), cho biết vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển, đoạn gần bờ kè Đồn Biên phòng Cửa Tùng.

Nạn nhân mặc quần đùi ngắn, áo dài tay màu đen. Một số người dân cho rằng, đây có thể là một trong hai ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá ở TP.HCM gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt sáng 28/9.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện, trong sáng nay, người nhà nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng.

"Bước đầu xác định nạn nhân là em N.V.C (SN 2009, đang học lớp 11, trú xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị). Nạn nhân đã nhảy cầu Hiền Lương 2 vào 3 ngày trước”, ông Diện cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.