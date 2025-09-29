Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thi thể dạt vào bờ biển Quảng Trị là nam sinh lớp 11

  • Thứ hai, 29/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng được xác định là nam sinh học lớp 11 ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 29/9, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị), cho biết vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển, đoạn gần bờ kè Đồn Biên phòng Cửa Tùng.

Nạn nhân mặc quần đùi ngắn, áo dài tay màu đen. Một số người dân cho rằng, đây có thể là một trong hai ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá ở TP.HCM gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt sáng 28/9.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện, trong sáng nay, người nhà nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng.

"Bước đầu xác định nạn nhân là em N.V.C (SN 2009, đang học lớp 11, trú xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị). Nạn nhân đã nhảy cầu Hiền Lương 2 vào 3 ngày trước”, ông Diện cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hàng chục người mất tích, nhà cửa đổ nát sau bão Bualoi

Sau khi đổ bộ vào đêm 28/9 và quần thảo đến sáng 29/9, bão Bualoi đã gây nhiều thiệt hại nặng nề khắp các tỉnh thành.

3 giờ trước

Mái tôn, cây đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo của bão Bualoi

Tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), mái tôn, cây cối đổ la liệt trên đường sau đêm quần thảo suốt 8 tiếng của bão số 10.

5 giờ trước

Tàu đứt neo, 9 người mất tích trong bão số 10

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị sáng 29/9 đang tích cực triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích ở khu vực sông Gianh trong bão số 10.

6 giờ trước

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/thi-the-dat-vao-bo-bien-quang-tri-la-nam-sinh-lop-11-post1782173.tpo

Hữu Thành/Tiền Phong

Thi thể nam sinh Bualoi Quảng Trị Thi thể bờ biển Thi thể nam sinh Thi thể lớp 11 Thi thể bão Bualoi

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý