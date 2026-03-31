Thêm trường y dược công bố phương án tuyển sinh năm 2026

Mùa tuyển sinh năm 2026 đang nóng dần lên khi hàng loạt trường đại học khối ngành sức khỏe trên cả nước chính thức công bố phương thức xét tuyển.

Mới đây, Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển sinh 1.526 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Điểm mới đáng chú ý trong phương án năm nay là sự đa dạng hóa các phương thức xét tuyển nhằm đánh giá toàn diện năng lực thí sinh, đặc biệt là năng lực tư duy bổ trợ cho kiến thức chuyên môn.

Cụ thể, nhà trường áp dụng các phương thức chính bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước.

Đặc biệt, trường dành chỉ tiêu đáng kể cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT). Việc bổ sung V-SAT cho thấy xu hướng linh hoạt trong việc lựa chọn công cụ đánh giá đầu vào của các trường y dược khu vực miền núi phía Bắc.

Bức tranh tổng thể tại các cơ sở đào tạo trọng điểm phía bắc

Tính đến thời điểm hiện tại, khối ngành sức khỏe đã ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu phương thức xét tuyển.

Tại Đại học Y Hà Nội, đơn vị dự kiến tuyển sinh 2.150 chỉ tiêu, cơ cấu được chia rõ rệt với tối đa 40% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng và 60% cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp chính vẫn xoay quanh B00, A00, D01, D07, D10.

Đối với ngành Tâm lý học, nhà trường mở rộng cơ hội cho thí sinh thông qua các tổ hợp có môn Ngoại ngữ và Ngữ văn như B08, D01, thay vì chỉ tập trung vào các khối thuần tự nhiên như trước đây.

Trong khi đó, Đại học Dược Hà Nội kiên trì với chiến lược tuyển chọn thí sinh có tư duy logic sắc bén thông qua 4 phương thức độc lập. Ngoài xét tuyển thẳng, trường ưu tiên xét kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT (yêu cầu từ 1300 điểm trở lên) hoặc ACT (từ 30 điểm). Đồng thời, trường cũng dành chỉ tiêu cho kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Y tế công cộng cũng đã chính thức công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm học 2026-2027. Điểm nổi bật trong đề án của nhà trường là việc duy trì và mở rộng các phương thức xét tuyển linh hoạt nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho khối ngành y tế dự phòng và quản lý sức khỏe.

Cụ thể, nhà trường áp dụng 4 phương thức chính bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ); xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, với các ngành đào tạo mang tính giao thoa như Y tế công cộng, Công tác xã hội hay Công nghệ kỹ thuật phục hồi chức năng, nhà trường tiếp tục áp dụng các tổ hợp xét tuyển đa dạng như B00, A00, D01 và đặc biệt là tổ hợp C00.

Việc duy trì khối C00 giúp nhà trường lựa chọn được những thí sinh có tư duy xã hội tốt, phù hợp với đặc thù của ngành y tế công cộng và các hoạt động cộng đồng.

Đặc thù hơn cả là Học viện Quân y với hai hệ đào tạo quân sự và dân sự. Nhà trường áp dụng xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi ĐGNL do Bộ Quốc phòng tổ chức phối hợp cùng hai Đại học Quốc gia. Một lưu ý quan trọng là thí sinh hệ quân sự bắt buộc phải hoàn thành hồ sơ sơ tuyển, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chính trị và sức khỏe đặc thù của ngành vũ trang trước khi tham gia xét tuyển chính thức.

Tại khu vực Hải Phòng, Đại học Y Dược Hải Phòng cũng đã công bố bổ sung kỳ thi V-SAT vào đề án tuyển sinh năm 2026. Đây là bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời phân loại thí sinh tốt hơn cho các ngành đào tạo mũi nhọn như Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Sự chủ động của các trường khu vực miền Trung và phía nam

Tại miền Trung, Đại học Y Dược (Đại học Huế) tiếp tục duy trì ổn định các phương thức xét tuyển nhưng gia tăng tỷ lệ cho phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Cụ thể, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương sẽ được cộng điểm ưu tiên hoặc xét tuyển vào nhóm phương thức kết hợp, giúp nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên ngay từ đầu vào.

Khu vực phía nam ghi nhận những thay đổi mang tính đột phá. Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) gây chú ý khi áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp đa tiêu chí. Điểm xét tuyển được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa: điểm thi ĐGNL, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT và các chứng chỉ quốc tế bổ trợ.

Đại học Y Dược TP.HCM vẫn duy trì sự ổn định với 3 phương thức chính: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong đó, mức điểm chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên là điều kiện tiên quyết để thí sinh tham gia xét tuyển kết hợp vào các ngành có điểm chuẩn cao như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học.

Tại TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực với việc phân bổ chỉ tiêu theo tỷ lệ 50% cho thí sinh có hộ khẩu TP.HCM và 50% cho các tỉnh thành khác.

Nhà trường khẳng định chỉ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không chấp nhận điểm bảo lưu từ các năm trước nhằm đảm bảo tính công bằng và đánh giá đúng năng lực thí sinh theo chương trình giáo dục mới.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Y Dược Cần Thơ cũng chính thức đưa kết quả kỳ thi V-SAT vào phương án xét tuyển. Đáng chú ý, để mở rộng nguồn tuyển, nhà trường dự kiến xét tuyển tổ hợp C00 cho ngành Y tế công cộng và các tổ hợp như D07, B08 cho ngành Dược học, tạo điều kiện cho thí sinh phát huy thế mạnh ở các môn học ngoài khối B00 truyền thống.

Việc công bố sớm phương án tuyển sinh vào cuối tháng 3 giúp thí sinh có lộ trình chuẩn bị rõ ràng. Các chuyên gia giáo dục lưu ý dù chọn phương thức nào, thí sinh vẫn phải đảm bảo "ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào" (điểm sàn) theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.