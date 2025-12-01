Liên quan đến vụ anh trai dùng ôtô tông em gái ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thông tin của cơ quan điều tra hé lộ nhiều tình tiết rõ hơn về vụ việc này.

Nguyễn Tấn Thành bị lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bắt giữ. Ảnh: Nguồn Công an tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 11h15 ngày 30/11, đối tượng Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe ôtô biển số 70A-413.38 đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1976, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ôtô của Thành, Thành không phản ứng vẫn điều khiển xe đi về nhà của Thành (cách nhà chị Hạnh khoảng 2 km).

Khi về đến nhà thấy xe ôtô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục điều khiển xe ôtô 70A-413.38 đi đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu số 57 nhưng khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh, thì tiếp tục bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ôtô. Thành bực tức nên điều khiển lùi xe ôtô lại, rồi điều khiển xe ôtô đụng thẳng vào chị Hạnh và em ruột của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh năm 1983, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang đứng trong sân nhà chị Hạnh (nhà có mái tôn), đụng trúng vào người của chị Sáu làm bị thương nặng, chị Hạnh tránh được. Sau đó đối tượng Thành lùi xe lại tiếp tục chạy đụng vào người chị Hạnh lần thứ hai nhưng chị Hạnh né được té ngã vào một xe mô tô dựng trong sân nhà, Thành tiếp tục lùi xe ôtô ra đường Quốc lộ 22A rồi chạy đụng thẳng vào người chị Hạnh lần thứ 3 nhưng vướng vào một xe mô tô nên không trúng chị Hạnh. Lúc này trong sân nhà còn có em ruột của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Năm, sinh năm 1981, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chị Mai Ngọc Khuê, sinh năm 2003 (con chị Hạnh), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang bế cháu Nguyễn Hữu Thịnh, sinh năm 2024 (con chị Sáu), cũng tránh né nên không bị tông trúng và không có thương tích.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ôtô chạy về hướng phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quay về nhà của Thành để cất xe ôtô, sau đó điều khiển xe mô tô của Thành hiệu Sonic, biển số 70 C1- 403.83 để bỏ trốn. Chị Bé Sáu được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng đến 11h50 cùng ngày thì tử vong.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện đối tượng đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý nên bắt giữ bàn giao Phòng PC02, Công an tỉnh Tây Ninh.

Quá trình làm việc, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và trình bày thêm nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ việc như sau: Vào khoảng năm 2003, đối tượng Nguyễn Tấn Thành kinh doanh mở Công ty nước suối tên DEWO ở Vương quốc Campuchia, trong thời gian kinh doanh đối tượng Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột tên Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1955 để mua đất và xây nhà ở. Nhưng đến năm 2007, đối tượng Thành bị bà Hoa làm đơn tố cáo Cảnh sát Campuchia về việc Thành có hành vi đe dọa giết người (đe dọa giết bà Hoa). Sau đó Thành bị Cảnh sát Campuchia bắt điều tra, trước khi bị Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm tù về tội Cố ý giết người. Đối tượng Thành ở 15 năm tù thì được giảm án. Đến khoảng năm 2022, bà Hoa và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi đối tượng ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Nhưng khi Thành ra tù, bà Hoa và các chị, em không trả lại đất, nhà ở mà Thành đã gửi tiền về mua trước đó. Điều này dẫn tới mâu thuẫn giữa Thành và các chị, em ruột trong gia đình.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải hai lần vào ngày 23/07 và ngày 08/8 nhưng không thành.

Xét thấy hành vi đối tượng Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ôtô biển số 70A-413.38 cố ý đụng vào người của chị Nguyễn Thị Hạnh và chị Nguyễn Thị Bé Sáu nhằm tước đoạt tính mạng của chị Hạnh và chị Sáu, hậu quả chị Bé Sáu tử vong, còn chị Hạnh do né tránh được nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Xét thấy, hành vi của Nguyễn Tấn Thành là cố ý giết nhiều người, có dấu hiệu của tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Thành.

Phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.