Tài xế xe bán tải liều lĩnh húc ngã môtô của CSGT

Trưa 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng đang thi hành công vụ của tài xế. Công an nghi ngờ phương tiện này sử dụng biển số giả và đang tiếp tục xác minh chủ sở hữu cũng như người điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h39 ngày 23/11, tổ CSGT tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 816, đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh) thì phát hiện ôtô 7 chỗ chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng CSGT dùng môtô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển xe ép môtô của lực lượng làm nhiệm vụ. Khi chạy được một đoạn xa, tài xế dừng lại. Lực lượng chức năng chặn trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống làm việc.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện này không hợp tác mà lái ôtô húc ngang đầu môtô đặc chủng khiến chiếc xe này ngã xuống đường. Cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời nhảy khỏi xe, đến gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng người này tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, tài xế điều khiển xe vào đoạn đường vắng, bỏ lại phương tiện rồi rời đi. Toàn bộ hành vi bỏ chạy, ép và húc ngã xe môtô đặc chủng đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định.