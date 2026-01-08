Thêm nhiều quốc gia thu hồi sữa công thức của Nestlé

Từ châu Âu sang châu Á, Trung Đông và châu Mỹ, danh sách các quốc gia thu hồi sữa công thức dành cho trẻ em của Nestlé liên tục được mở rộng.

Một số lô sản phẩm của Nestlé bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh: South China Morning Post.

Sau khi phát hiện sự cố liên quan đến nguy cơ nhiễm khuẩn, Nestlé đã bắt đầu triển khai các đợt thu hồi quy mô nhỏ đối với sữa công thức dành cho trẻ em từ tháng 12. Ở giai đoạn đầu, phạm vi thu hồi được ghi nhận tại khoảng 25 quốc gia, chủ yếu tập trung tại châu Âu.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật trên website của Nestlé, danh sách các thị trường bị ảnh hưởng đã liên tục được mở rộng trong những ngày gần đây, khi ngày càng nhiều quốc gia được bổ sung vào diện thu hồi.

Theo Reuters, ít nhất 37 quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi, đã phát đi cảnh báo y tế liên quan đến các sản phẩm sữa công thức có nguy cơ nhiễm độc tố.

Tại châu Âu, các sản phẩm liên quan được phân phối ở hàng loạt thị trường, gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italy, Bắc Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Ukraine.

Ở khu vực châu Mỹ, danh sách các nước có liên quan đến đợt thu hồi bao gồm Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Paraguay, Peru và Uruguay.

Phạm vi thu hồi cũng được xác nhận tại khu vực châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, với các thị trường như Australia, Trung Quốc đại lục (bao gồm cả kênh thương mại điện tử xuyên biên giới - CBEC), Hong Kong (Trung Quốc), cùng New Zealand.

Riêng tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Nestlé cho biết các lô sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối tại 8 quốc gia, gồm Bahrain, Ai Cập, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Các lô thu hồi tại khu vực này khác nhau theo từng quốc gia.

Sau khi Nestlé công bố việc thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức, các cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia đã lần lượt đưa ra phản ứng liên quan.

Ngày 7/1, cơ quan quản lý dược của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ra quyết định thu hồi một số sản phẩm sữa công thức của Nestlé, dựa trên thông tin doanh nghiệp xác định các lô hàng tiềm ẩn rủi ro liên quan đến độc tố.

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn, cập nhật danh sách các lô sữa công thức SMA trong diện bị thu hồi, trong đó bổ sung một số lô SMA Alfamino 400g. Phụ huynh và người chăm sóc được khuyến cáo không cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi

Gần như cùng thời điểm, tại Qatar, Bộ Y tế Công cộng nước này cũng phát đi thông báo cảnh báo người tiêu dùng, khuyến cáo không sử dụng một số lô sữa công thức của Nestlé.

Tại Brazil, Bộ Y tế nước này cho biết động thái thu hồi được triển khai mang tính phòng ngừa, sau khi phát hiện dấu hiệu độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan, CNN đưa tin. Cùng lúc, Nestlé Australia thông tin các lô sữa nằm trong diện thu hồi tại thị trường này được sản xuất tại Thụy Sĩ, còn Nestlé Trung Quốc xác nhận đang thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.

Ở Nam Phi, Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia cho biết các sản phẩm NAN thuộc diện thu hồi được sản xuất vào tháng 6/2025, có thời hạn sử dụng khoảng 18 tháng, đồng thời đã được xuất khẩu sang Namibia và Eswatini.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản lưu ý về một số lô sữa bột trẻ sơ sinh nhãn hiệu Beba và Alfamino do Nestlé sản xuất, đang phân phối tại Đức. Cơ quan này yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát tình trạng đăng ký, công bố sản phẩm tại Việt Nam, đồng thời báo cáo việc nhập khẩu, phân phối, tồn kho (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý trước ngày 10/1.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp giám sát, kiểm tra lưu thông trên thị trường, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi và theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế.

Đáng chú ý, cơ quan này cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tăng cường quản lý việc rao bán trên các nền tảng số, yêu cầu gỡ bỏ thông tin quảng cáo và ngừng kinh doanh các lô Beba, Alfamino nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam.