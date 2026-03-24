Thêm một cá nhân bị xử phạt tiền tỷ vì thao túng cổ phiếu

Một cá nhân đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN xác định ông Hồ Đắc Sơn (trú tại TP.HCM) sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 của Công ty CP Tập đoàn ST8 nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu này trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024.

Cổ phiếu ST8 bị thao túng trong giai đoạn đầu năm 2024.

Với vi phạm trên, ông Hồ Đắc Sơn bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cho biết kết quả kiểm tra cho thấy không xác định được khoản thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm của cá nhân này.

Ngoài tiền phạt, UBCKNN áp dụng biện pháp bổ sung đối với ông Sơn là cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm (kể từ ngày 25/3/2026); cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ thời điểm nêu trên.

Cũng liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu ST8.

Theo đó, 18 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng, đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3.

Cơ quan quản lý cho biết kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 18 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trên thị trường chứng khoán, trong khoảng thời gian cổ phiếu ST8 bị thao túng hồi đầu năm 2024, thị giá cổ phiếu ghi nhận diễn biến giảm mạnh, từ vùng 22.000 đồng lùi về mức 10.500 đồng/cp vào cuối tháng 3/2024.

Từ đó đến nay, cổ phiếu này vẫn tiếp tục xu hướng giảm dần, hiện còn 3.280 đồng/cp.